Украинцы за ядерный статус, вступление в НАТО и против диалога с Россией – опрос

Около 17% украинцев считают, что Украине нужно предоставить ядерное оружие, чтобы оно работало в качестве механизма сдерживания агрессора от нападения.

Украине нужно вступать в НАТО, а Россию следовало бы ядерно разоружить - опрос / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО. Не намного меньше респондентов считают ядерное разоружение агрессора России как еще одну гарантию для Киева. Мир с Москвой поддерживают только 8% респондентов. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.

Согласно данным исследования, в Украине за 3 года выросло число сторонников восстановления государством ядерного статуса. В частности, еще в 2019 году идею поддерживали 47% украинцев, а теперь – 53%.

Главной гарантией безопасности Украины в будущем, которая должна защитить от нового нападения России, респонденты назвали вступление государства в НАТО (61% опрошенных). Ядерное разоружение страны-агрессора считают оптимальной гарантией для украинского государства 50% респондентов.

При этом вступление в Евросоюз и гарантии Запада по предоставлению Киеву оружия как методы сдерживания поддерживают по 34% участников опроса.

Также 17% опрошенных высказались за ядерное вооружение Украины в качестве механизма сдерживания.

Мирные соглашения с оккупантом Россией поддерживают лишь 8%.

Социологический опрос проводился в период с 20 по 21 ноября среди жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных регионов и там, где нет украинской мобильной связи. Метод – интервью с использованием компьютера. Опрошено 1000 респондентов.

Погрешность – не более 3,1%.

Напомним, согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, 86% респондентов заявили, что Украина должна поддерживать вооруженную борьбу с агрессором РФ, даже несмотря на ракетные обстрелы врага. Переговоры с уступками Москве поддержали лишь 10% опрошенных.

Аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal провел опрос, который показал – 25% украинцев после завершения войны стремятся вернуться домой для того, чтобы воссоединиться со своей семьей. Речь идет о украинских гражданах, живущих и работающих в Польше.

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