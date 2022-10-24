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Ракетные удары РФ: 86% украинцев за продолжение вооруженной борьбы - опрос

24 октября 2022, 12:59

Абсолютное большинство респондентов ответили, что Украине нужно продолжать вооруженное сопротивление.

ракетный удар, киев
Последствия ракетных ударов РФ по Украине / Facebook/UA.National.Police

Несмотря на массированные ракетные удары РФ, абсолютное большинство опрошенных граждан Украины поддерживает продолжение вооруженной борьбы.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 21-23 октября.

86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

Только 10% респондентов ответили, что нужно перейти к переговорам для скорейшего прекращения обстрелов, даже если придется пойти на уступки России (6% ответили, что "скорее" надо перейти к переговорам, а 4% – что нужно "полностью" перейти к переговорам). Еще 4% затруднились ответить.

опрос
/ kiis.com.ua

Отметим, что необходимость продолжения борьбы поддерживают 88% опрошенных на западе Украины, 89% – в центре, 86% – на юге и 69% – на востоке.

При этом среди респондентов, которые избрали русский язык для проведения интервью, также подавляющее большинство (66%) считают, что нужно продолжать вооруженное сопротивление, даже если обстрелы продолжатся, и лишь 29% считают, что нужно начинать переговоры, даже если придется идти на уступки.

Среди тех, кто отвечал на украинском, 89% опрошенных выступают за продолжение борьбы.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что "всенародная боль от потерь и разрушений не запугивает людей, а канализируется "в гнев и злость на врагов".

"Украинский народ сохраняет мощное единство и устойчивость и готов продолжать борьбу до победы", - отметил он.

Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Другие новости:

социологический опрос война России и Украины ракетный удар
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