76% россиян поддерживают войну с Украиной – опрос

Большинство россиян поддерживают войну с Украиной / Thinktanks.by

Большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, проведенного с 25 по 31 августа.

Согласно данным соцопроса, уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% "определенно поддерживают" действия российских вооруженных сил и еще 30% - "скорее поддерживают".

Не поддерживают войну России в Украине лишь 17% респондентов.

Видео дня

По результатам опроса, наибольшая поддержка действий армии РФ в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 85%.

levada.ru

Отвечая на вопрос, нужно ли продолжать военные действия или переходить к переговорам, общество разделилось практически поровну:

около половины россиян (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия;

44% уверены, что следует начать мирные переговоры.

levada.ru

Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине: 10% полагают, что "безусловно несут", 23% - "в какой-то мере несут".

В то же время 60% опрошенных россиян считают, что на них нет отвественности за последствия войны в Украине.

levada.ru

Опрос Левада-центра проводился 25-31 августа 2022 года среди 1612 человек в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

Почти две трети опрошенных мужчин (62%) заявили, что готовы лично принять участие в этой войне, если им представится такая возможность. Но вот желающих помочь оккупантам материально оказалось немного ‒ 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку боевых действий, а 12% согласны тратить на это не более тысячи рублей в месяц.

Как сообщал Главред, отношение к жителям России и Беларуси среди украинцев продолжает ухудшаться. В августе негативно относятся к россияне 81% украинцев, 52% плохо относятся к белорусам. К россиянам, которые живут на территории Украины, отношение преимущественно нейтральное. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

Другие новости: