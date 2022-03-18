71% россиян поддерживают войну против Украины - опрос

71% россиян поддерживают войну против Украины/ Reuters

71% населения страны-агрессора, России, поддерживает ее нападение на Украину и чувствует по этому поводу гордость, радость, уважение, доверие или надежду. Об этом сообщает российский филиал "Радио Свобода" со ссылкой на данные двух опросов группы независимых российских социологов.

Россияне в возрасте от 35 лет чаще всего выражали чувство гордости, уважения и надежды, младше 18 лет — обиды и разочарования. Двое из каждых пяти опрошенных россиян выражали обеспокоенность войной. Респонденты от 25 до 44 лет чаще остальных сообщали о чувстве тревоги и страхе.

Около 33% россиян сказали, что твердо верят, что Путин работает в их интересах, еще 26% — что он в какой-либо степени работает в их интересах. В целом же большинство респондентов считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался у власти как можно дольше. Такое мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории.

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Напомним, ранее сообщалось - 81% американцев считают Украину дружественной либо союзной страной, а 71% считают Россию вражеским государством.

Об этом говорится в данных опроса проекта YouGov. Это наивысший показатель среди всех стран в опросе. И он даже выше, чем у Северной Корее и Ирана.