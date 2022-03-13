Американцы считают Украину другом, а Россию – врагом: социологический опрос / Reuters

81% американцев считают Украину дружественной либо союзной страной, а 71% считают Россию вражеским государством. Об этом говорится в данных опроса проекта YouGov, которые приводит авторитетное американское издание The New York Times.

Особо отмечалось, что в сентябре позапрошлого года лишь 41% американцев называли Украину дружественной страной или союзником. Теперь такое количество увеличилось почти вдвое. И лишь 10% американцев не уверены, является Украина дружественной или недружественной.

Граждане США сейчас относятся к Украине позитивнее, чем к Франции и Японии. Выше показатели в графах "друг" или "союзник" только у Великобритании, Австралии и Канады.

Также сейчас 70% американцев считают Россию врагом. Это наивысший показатель среди всех стран в опросе. И он даже выше, чем у Северной Корее и Ирана.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в Украину более совершенных систем противовоздушной обороны и других вооружений для защиты от агрессии РФ. Однако США пока не уточнили, о каком виде вооружений идет речь.

В то же время союзники по НАТО, в частности, Словакия, Польша и Румыния заявили о готовности передать военную помощь Украине,