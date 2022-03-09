Британская разведка: украинская ПВО добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ

Истребители МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ / defence-ua.com

Министерство обороны Великобритании дало оценку противовоздушной обороне Украины за 14 дней войны.

На официальном Twitter-аккаунте Министерства появилось заявление организации:

"Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом".

Также они продолжают распространять информацию о реальном положении некоторых городов Украины, и обличают вероломную бомбежку мирного населения.

"Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам", - подчеркнуло Минобороны Великобритании.

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Также они вкратце обрисовали ситуацию в Киеве и области: "Бои к северо-западу от Киева продолжаются, и российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjAjI4vbCk



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/eAqudcHW05 — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 9, 2022

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