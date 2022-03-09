Британская разведка: украинская ПВО добилась значительных успехов против боевых самолетов РФ

Это, по мнению Минобороны Великобритании, мешает России контролировать воздушное пространство.
Министерство обороны Великобритании дало оценку противовоздушной обороне Украины за 14 дней войны.
На официальном Twitter-аккаунте Министерства появилось заявление организации:
"Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что, вероятно, помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом".
Также они продолжают распространять информацию о реальном положении некоторых городов Украины, и обличают вероломную бомбежку мирного населения.
"Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам", - подчеркнуло Минобороны Великобритании.
Также они вкратце обрисовали ситуацию в Киеве и области: "Бои к северо-западу от Киева продолжаются, и российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 9, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjAjI4vbCk
?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/eAqudcHW05
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