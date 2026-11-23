Кратко:
- В Киеве объвляли воздушную тревогу
- В столице гремели взрывы
- В одно из районов города упали обломки
Утром в понедельник, 23 ноября, в Киеве прогремели взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке реактивных дронов.
"Желтый уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за дроновой угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям", - сообщили в Киевской городской военной администрации в 07:01.
Отбой воздушной тревоги объявили в 07:24.
По предварительной информации, в Подольском районе обломки упали на нежилое здание без дальнейшего возгорания.
Обновлено. В Святошинском районе обломки упали на территории учебного заведения.
Атака на Киев и область - новости
Как сообщал Главред, число погибших в результате удара армии страны-агрессора РФ по пятиэтажному дому в Дымере в Киевской области возросло до 11. В то же время спасателям удалось извлечь из-под завалов живой 79-летнюю женщину, ее госпитализировали. Поисково-спасательные работы по состоянию на утро 23 ноября продолжаются.
В результате ночной массированной атаки страны-агрессора РФ на Украину 20 ноября погибли восемь человек, ещё 28 - пострадали. Под ударом оказались Киев и девять областей, а в столице ракеты попали в критически важную инфраструктуру, в частности в мосты через Днепр.
17 ноября в результате баллистической атаки РФ был поврежден Южный мост в Киеве. Из-за повреждения Южного моста без отопления остались 317 домов Дарницкого района. "Зеленая" линия метро тогда курсировала только между Сырцем и Выдубичами.
Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко предупреждал о рисках для столицы. По его словам, из-за ударов по мостам Киев может разделиться на две части. Понтонные мосты обещают возвести к февралю-марту 2027 года.
Почему Россия усиливает удары по Киеву: мнение эксперта
Эксперт Андриан Прокип, руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего, в интервью Главреду отметил, что россияне спешат с ударами, пока Украина не развернула средства противодействия реактивным "шахедам".
"Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил специалист.
Говоря о столице, Прокип обратил внимание на её зависимость от объединенной энергосистемы, по линиям связи с которой целенаправленно наносит удары враг.
"У нас дефицит, и мы зависим от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы. Россияне пытаются разрушить эти связи Киева с энергосистемой, чтобы создать как можно больше проблем", - пояснил Прокип.
В то же время эксперт признал, что Украине не хватает средств противодействия воздушным атакам.
"Но стоит также учитывать, что у нас дефицит средств ПВО, а они наращивают количество средств поражения - ракет и дронов", - подчеркнул он.
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