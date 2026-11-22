Старинные кольца, серьги и цепочки часто передаются из поколения в поколение. Однако с такими украшениями связано немало суеверий.

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Можно ли носить чужие украшения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Можно ли носить украшения умерших родственников

Почему, согласно приметам, некоторые драгоценности считаются нежелательными

Во многих семьях хранятся украшения, которые передаются по наследству. Это могут быть бабушкины серьги, мамино кольцо или старинная цепочка. Такие вещи имеют не только материальную, но и особую эмоциональную ценность. Главред расскажет подробнее.

Однако в народе существует поверье, что украшения способны сохранять энергетику предыдущих владельцев. Из-за этого некоторые люди опасаются носить драгоценности, принадлежавшие умершим родственникам. Тема наследственных украшений и так называемой негативной энергии также обсуждается в TikTok.

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Почему по приметам не рекомендуют носить чужие украшения

Согласно народным поверьям, личные вещи якобы могут впитывать эмоции и переживания своих владельцев. Особенно это касается украшений, которые человек носил на протяжении многих лет.

Существует суеверие, что вместе с кольцом или цепочкой можно получить не только семейную память, но и чужие беды.

Особенно настороженно в народе относились к драгоценностям, принадлежавшим людям с непростой судьбой. Считалось, что такие вещи могут передавать новому владельцу несчастья.

В то же время украшения, полученные от счастливых и любящих родственников, наоборот, считались хорошим знаком. Им приписывали способность приносить удачу и защищать владельца.

Впрочем, эти представления относятся к народным суевериям. Научных доказательств того, что ювелирные изделия накапливают негативную энергию или влияют на судьбу, нет.

Видео о том, можно ли носить чужие украшения, можно посмотреть здесь:

Можно ли носить украшения умерших родственников

Особенно много примет связано с драгоценностями, оставшимися после смерти близкого человека.

Согласно одному из поверь, не стоит надевать такие украшения сразу после получения наследства. Якобы они могут сохранять эмоциональный след прежнего владельца.

Однако с точки зрения церкви носить украшения умерших родственников не запрещено. Священник ПЦУ Алексей Филюк объяснял, что драгоценные металлы не несут мистической угрозы. Семейные драгоценности могут оставаться доброй памятью о близких.

Поэтому нет оснований считать, что унаследованное кольцо или серьги сами по себе могут навлечь беду.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Что делать с унаследованными украшениями перед ношением

В народных традициях существуют различные обряды так называемого очищения украшений. Для этого иногда используют воду, соль или свечи.

По поверьям, такие действия якобы помогают избавиться от чужой энергетики. Однако их эффективность не подтверждена наукой.

Вместо этого ювелиры советуют перед ношением старых драгоценностей проверить их состояние.

Особое внимание следует обратить на застежки, крепления камней и возможные повреждения металла. Старинные изделия также могут потребовать профессиональной очистки.

Не следует самостоятельно погружать все украшения в соленую воду или нагревать их над огнем. Некоторые камни, покрытия и металлы могут повредиться.

Если кольцо или серьги вызывают неприятные воспоминания, их не обязательно носить. Украшение можно сохранить как семейную реликвию или переделать у ювелира.

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