Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейки

Невероятно вкусный торт Сникерс по-новому рецепту. Изумительный рецепт, который готовить просто.
Это просто бомба рецепт торта Сникерс. Готовить торт с карамелью всего 15 минут.
Как приготовить торт Сникерс без выпечки - рецепт
Вам понадобится:
- Печенье шоколадное - 1 пачка 400 гр
- Молоко - 500 мл
- Яйца (только желтки) - 3 шт
- Сахар - 80 гр
- Мука - 30 гр
- Ванильный сахар - 1 пакетик
- Масло сливочное - 40 гр
- Сгущенка варенная - 1 банка
- Арахис или любые другие орешки - 100 гр
Как готовить торт Сникерс без выпечки
Яйца помыть, отделить желтки от белка.
В глубокую миску переложить желтки, добавить сахар, ванильный сахар. Все хорошо перемешать.
Добавить к желткам муку и снова перемешать.
Молоко должно быть горячим. Влить молоко и сразу перемешать.
Переливаем крем в кастрюлю с толстым дном.
Ставим на огонь и помешиваем крем для торта Сникерс. Обязательно это делать, чтобы не образовались комочки.
Как только крем загустел, добавляем сливочное масло.
Заварной крем для торта Сникерс готов.
Как собрать торт Сникерс:
- В любую форму для выпечки добавляем 2 столовые ложки заварного крема.
- Потом печенье с какао, далее сгущеное молоко.
- Сверху поливаем заварным кремом.
- И так повторяем слои для торта Сникерс, пока не закончится крем и печенье.
- Верхний слой торта Сникерс без выпечки поливаем сгущенкой и посыпаем арахисом или любыми другими орешками.
Чтобы торт Сникерс был вкуснее, даем ему настоятся в холодильнике несколько часов.
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