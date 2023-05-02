Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейки

Готовим невероятно вкусный торт Сникерс без выпечки за 15 минут. Необыкновенный рецепт, который выходит у всех.

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Торт Сникерс без выпечки рецепт / фото instagram/lilits_food_blog, коллаж Главред

Невероятно вкусный торт Сникерс по-новому рецепту. Изумительный рецепт, который готовить просто.

Это просто бомба рецепт торта Сникерс. Готовить торт с карамелью всего 15 минут.

Как приготовить торт Сникерс без выпечки - рецепт

Вам понадобится:

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Печенье шоколадное - 1 пачка 400 гр

Молоко - 500 мл

Яйца (только желтки) - 3 шт

Сахар - 80 гр

Мука - 30 гр

Ванильный сахар - 1 пакетик

Масло сливочное - 40 гр

Сгущенка варенная - 1 банка

Арахис или любые другие орешки - 100 гр

Как готовить торт Сникерс без выпечки

Яйца помыть, отделить желтки от белка.

В глубокую миску переложить желтки, добавить сахар, ванильный сахар. Все хорошо перемешать.

Добавить к желткам муку и снова перемешать.

Молоко должно быть горячим. Влить молоко и сразу перемешать.

Переливаем крем в кастрюлю с толстым дном.

Ставим на огонь и помешиваем крем для торта Сникерс. Обязательно это делать, чтобы не образовались комочки.

Как готовить заварной крем для торта рецепт / скриншот youtube

Как только крем загустел, добавляем сливочное масло.

Заварной крем для торта Сникерс готов.

Как собрать торт Сникерс:

В любую форму для выпечки добавляем 2 столовые ложки заварного крема.

Потом печенье с какао, далее сгущеное молоко.

Сверху поливаем заварным кремом.

И так повторяем слои для торта Сникерс, пока не закончится крем и печенье.

Верхний слой торта Сникерс без выпечки поливаем сгущенкой и посыпаем арахисом или любыми другими орешками.

Торт Сникерс без выпечки рецепт / скриншот youtube

Чтобы торт Сникерс был вкуснее, даем ему настоятся в холодильнике несколько часов.

Торт Сникерс рецепт / скриншот youtube

Смотрите видео рецепт о том, как готовить вкусные шоколадные кексы.

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