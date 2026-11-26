Украинцев ожидает ряд серьезных изменений.

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Что меняется с 1 декабря - список / Коллаж: Главред

Последний месяц 2026 года принесет украинцам несколько важных изменений. В декабре продолжат действовать обновлённые правила бронирования работников, изменятся сроки назначения субсидий для тех, кто обратится за ними впервые, а для пенсионеров и получателей помощи ВПЛ сохранятся действующие доплаты и выплаты. О том, что изменится для украинцев с 1 декабря - в материале Главреда.

Пенсии в декабре 2026 года - будет ли повышение

Плановая индексация в 2026 году прошла с 1 марта, но некоторые пенсионеры в декабре могут получать возрастную доплату после достижения 70, 75 или 80 лет.

Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера:

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от 70 до 74 лет - до 300 грн;

от 75 до 79 лет - до 456 грн;

от 80 лет - до 570 грн.

Доплату устанавливают автоматически, если общий размер его пенсионной выплаты не превышает10 340,35 грн. При достижении следующей возрастной категории доплата увеличивается с учетом суммы, которую человек уже получает.

Субсидии на отопительный сезон - кому нужно подать заявление

В декабре большинству получателей субсидию пересчитают автоматически, если состав семьи, финансовое положение и другие обстоятельства не изменились. Сумму начисления можно проверить в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Заявление и декларацию нужно подать тем, кто оформляет субсидию впервые, кому ранее отказали в ее назначении или у кого изменились обстоятельства, влияющие на право на помощь. Это также касается отдельных случаев, когда человек арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги, оформляет субсидию по фактическому месту проживания или обращается за помощью на твердое топливо.

Если документы подать до 30 ноября включительно, субсидию назначат с начала отопительного периода, а уже с 1 декабря ее назначат с месяца подачи заявления.

При проверке права на получение субсидии учитываются, в частности, отдельные крупные покупки, банковские депозиты на сумму более 100 тыс. грн., операции с валютой более чем на 50 тыс. грн. за установленный период.

Выплаты ВПЛ в декабре - сколько будут платить

В декабре 2026 года помощь временно перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание ВПЛ составит:

2 000 грн в месяц - на взрослого человека;

3 000 грн в месяц - на ребенка или человека с инвалидностью.

Выплата предоставляется не всем, у кого есть справка ВПЛ: такое право зависит от критериев программы (среднемесячный доход на одного получателя в семье не должен превышать 10 380 грн; также учитывают имущественное положение - например, покупку автомобиля младше пяти лет, крупные покупки и наличие значительных вкладов; для некоторых категорий действуют исключения). Помощь назначают на шесть месяцев. При соответствии условиям ее могут продлить еще на один период.

Кроме того, в ноябре правительство расширило социальную поддержку маломобильных ВПЛ и людей, эвакуированных с территорий боевых действий или временной оккупации. Для них предусмотрены уход на дому - в том числе в арендованном жилье.

Бронирование работников - что меняется в декабре

Кабмин установил переходный период в системе бронирования до 20 декабря 2026 года. До этой даты некоторым критически важным предприятиям продлят статус и бронирование через "Дію", если срок их действия закончился или заканчивается в период, указанный в постановлении. Если статус или бронь действуют дольше, их срок не изменится.

Для предприятий оборонной промышленности и энергетики лимит бронирования составляет до 95% военнообязанных работников. Для ряда коммунальных предприятий, которые обеспечивают отопление, водоснабжение и водоотведение, - до 75%. Для многих других критически важных предприятий действует предел 50%. Чтобы забронировать больше сотрудников, нужно будет получить отдельное согласование.

Для предприятий оборонной промышленности и энергетики изменился порядок расчёта квоты: теперь её будут считать от фактического количества военнообязанных работников. До 20 декабря предприятия должны привести число забронированных сотрудников в соответствие с новым расчётом. При этом, как уточнили в Минэкономики, сам лимит в 95% не меняется.

Тарифы в декабре - сколько будут стоить электричество, газ, коммунальные услуги и проезд

Тариф на электроэнергию для большинства бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч и будет действовать до 30 апреля 2027 года. Для отдельных домов, в том числе с электроотоплением, а также домов без газификации или централизованного теплоснабжения, сохраняется специальная ставка 2,64 грн за кВт·ч при потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц; за каждый киловатт-час сверх этого объёма платят по тарифу 4,32 грн.

Также неизменной остается и цена на газ – для бытовых клиентов "Нафтогаза" действует цена 7,96 грн за кубометр. Компания указывает, что эта стоимость приведена с НДС, но без платы за транспортировку газа. Поэтому счет за газ может включать отдельную плату за распределение.

Киевская городская администрация сообщила, что тарифы на тепло и горячую воду для населения в отопительном сезоне 2026–2027 годов остаются без изменений. В городском коммунальном транспорте действует установленная с 15 июля стоимость разовой поездки - 30 грн; для постоянных пассажиров предусмотрены скидки при покупке поездок на транспортную карту.

По другим коммунальным услугам - например, воде и водоотведению - тарифы могут зависеть от поставщика и решений регулятора или местной власти. Проверять их следует по действующим начислениям и официальным тарифам для конкретного адреса.

Выходные дни в декабре - будут ли отдыхать на Рождество и Новый год

25 декабря - Рождество - во время военного положения не становится автоматически дополнительным выходным: нормы статьи 73 Кодекса законов о труде о праздничных и нерабочих днях в этот период не применяются. При этом работодатель может установить собственный график.

Новые тарифы Киевстар – сколько будут стоить звонки

С 1 декабря 2026 года Киевстар обновит условия пользования входящими звонками для абонентов, у которых не списалась абонплата. Изменения коснутся тарифов LOVE UA Світло и LOVE UA Світло 2024, в том числе с опцией "Экономия в Украине и странах Роуминг как дома".

Абоненты LOVE UA Світло 2024, которые оплатили пакет услуг, получат до 500 минут на входящие звонки. Эти минуты будут действовать в Украине и странах, где доступен "Роуминг как дома". После их исчерпания входящие вызовы ограничат до момента списания абонплаты. После оплаты пакета входящие звонки снова станут безлимитными.

Даже если абонент уже израсходовал 500 минут за границей, он сможет пользоваться услугой "Киевстар Справка в роуминге".

Для абонентов тарифа LOVE UA Світло условия будут другими: в странах "Роуминг как дома" входящие звонки останутся безлимитными, как и в Украине, даже если абонплата не списалась.

В компании объяснили, что обновление связано с европейскими требованиями к мобильной связи в рамках концепции "Роуминг как дома". Новые условия должны приблизить правила для входящих звонков за границей к тем, которые действуют в Украине.

Курс доллара и евро в декабре - сколько будет стоить валюта

В декабре курс доллара в Украине, вероятнее всего, будет держаться в пределах 45–46 грн, а на наличном рынке временами может подниматься до 46,5–47 грн. Такой прогноз озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой.

По его словам, украинский валютный рынок располагает механизмами, которые помогут сдерживать резкие колебания. Один из главных факторов - международные резервы и политика Национального банка. На 1 ноября резервы составляли около 49,1 млрд долларов, а к концу года, при поступлении запланированной международной помощи, могут достичь 62,8 млрд долларов.

Лесовой называет резервы "финансовым щитом", который позволяет НБУ сглаживать разницу между спросом и предложением валюты и не допускать чрезмерного ослабления гривны.

При этом в декабре на курс будут влиять и экономические риски. Годовая инфляция ускорилась до 11%, а потребительские цены за десять месяцев выросли на 10,3%. Топливо за январь-октябрь подорожало на 51,5%.

Дополнительный спрос на валюту создают атаки на энергетическую, производственную и транспортную инфраструктуру: предприятиям приходится покупать импортное оборудование и тратить больше средств на восстановление. Экспортная выручка поступает неравномерно - в июле–сентябре ее объем сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На спрос также могут повлиять бюджетные выплаты, годовые премии и бонусы. Однако перед праздниками часть украинцев, наоборот, будет продавать валюту, чтобы покрыть текущие расходы. Удержать часть средств в гривне могут и депозиты на три-шесть месяцев с привлекательной доходностью.

"Временное повышение курса не стоит воспринимать как сигнал к немедленной покупке валюты", - подчеркнул Лесовой. По его словам, после периодов повышенного спроса нередко наступает стабилизация, поэтому покупка доллара на курсовом пике может оказаться невыгодной.

"Завершение года вряд ли станет новым испытанием, которое кардинально изменит архитектуру валютного рынка", - считает банкир. По его оценке, несмотря на военные риски, инфляцию и сезонный спрос, у Национального банка останутся возможности поддерживать курсовое равновесие и сдерживать чрезмерную девальвацию гривны.

Цены на продукты – сколько будут стоить в декабре и возможен ли дефицит

В декабре продовольственная корзина в Украине может подорожать на 2,5–3% по сравнению с нынешним уровнем. Больше всего могут вырасти цены на борщевой набор, мясо и молочную продукцию. Хлеб, по прогнозу экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, подорожает не более чем на 1,5%, а бакалея существенно не изменится в цене из-за высокого урожая.

"В среднем за декабрь добавится 1,2%, но по продовольственной корзине рост будет больше - возможно, на 3–4% по отдельным позициям", - сказал Пендзин. В целом, по его оценке, к нынешней стоимости продуктовой корзины нужно прибавить ещё 2,5–3%.

На цены повлияют не только обычные сезонные расходы. После сбора урожая овощи нужно хранить, а для поддержания нужной температуры требуется электричество. В этом году к затратам на хранение добавятся отключения света и перебои в работе аграрных и перерабатывающих предприятий.

"В хранилищах поддерживается определённая температура, а для этого нужна электроэнергия. То же касается молочной продукции и мяса", - пояснил экономист.

Сильнее всего могут подорожать борщевой набор, мясо и молочная продукция. Хлеб, по прогнозу Пендзина, вырастет в цене не более чем на 1,5%. Существенного подорожания бакалеи он не ожидает, поскольку урожай в этом году хороший.

Цены на яйца, напротив, недавно снизились примерно на 30%. Пендзин связывает это с приостановкой поставок украинских яиц в Европу после того, как там обнаружили сальмонеллу в продукции. Яйца, которые должны были отправить на экспорт, остались в Украине, и предложение превысило спрос.

"Все яйца, которые планировали поставлять в Европу, остались на внутреннем рынке. Их оказалось слишком много, поэтому цена сильно снизилась", - объяснил экономист. По его словам, когда излишки постепенно распродадут, цены на яйца могут пойти вверх.

Дефицита продуктов из-за ударов по складам и предприятиям Пендзин не ожидает. В качестве примера он привел подсолнечное масло: Украина производит около 4 млн тонн в год, тогда как внутри страны потребляют примерно 370 тыс. тонн. Более 90% масла предназначено для экспорта.

Из-за проблем с экспортом и заблокированных черноморских портов производство остановилось. Однако, по словам экономиста, причина - не только и не столько в обстрелах: предприятия не могут вывезти накопившуюся продукцию.

"Они переполнены маслом и остановились, потому что экспортировать его некуда", - сказал Пендзин. Он утверждает, что запасов масла в Украине хватит как минимум на полтора года внутреннего потребления.

"О каком дефиците может идти речь? Контракты на поставки масла внутри Украины не остановили. Вы заходите в магазин - масла нет? Наоборот, оно есть", - добавил экономист.

По словам Пендзина, на цены будут влиять прежде всего отключения электроэнергии и связанные с ними расходы на хранение и переработку продуктов. Логистика тоже может добавлять затрат, но масштабного дефицита он не прогнозирует.

"Большого роста не будет", - считает экономист. По его прогнозу, инфляция к концу года составит около 12,5%.

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