Эксперты рассказали о самых безопасных способах борьбы с льдом зимой.

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Какими средствами лучше бороться с гололедом вместо соли / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Чем заменить соль, чтобы не испортить лестницу

Какие средства от льда наносят наименьший вред растениям

Обычная соль во время гололеда быстро действует на дорогах и лестницах, но наносит вред брусчатке и растениям. Последствия её использования видны только весной: края ступенек крошатся, а живая изгородь со стороны тротуара буреет.

Главред узнал, что существует несколько альтернатив для посыпки лестниц зимой во время гололеда. Ими поделились специалисты издания Kertvár.

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Что делать с лестницами зимой вместо посыпания солью

Самый дешевый способ - убрать свежий снег лопатой с пластиковым или резиновым лезвием, пока его не утрамбовали. Металлическое лезвие может повредить края брусчатки и швы, поэтому для лестниц и декоративного покрытия резина подходит лучше. Консультант по садоводству из Иллинойсского университета советует сначала расчищать поверхность лопатой, а средство от льда сыпать только на остатки. Так его понадобится значительно меньше.

"Песок и гравий фракции 2–4 мм лед не растапливают, зато делают поверхность шероховатой. Они действуют сразу и не вредят ни газону, ни деревьям, ни свежему бетону. Минус в том, что талая вода их смывает, и после снегопада приходится посыпать заново. Весной песок нужно смести, потому что в швах он становится почвой для сорняков", - говорится в статье.

Еще один вариант - охлажденная древесная зола, но она подходит только в том случае, если в печи горели чистые, необработанные дрова, а не окрашенная древесина, ДСП или мусор.

Жар в золе может тлеть несколько дней, поэтому хранить её следует в металлическом ведре. Зола щелочная и оставляет серые следы на коврах, поэтому лучше сыпать её на садовые дорожки и подъезды. Рядом с растениями, предпочитающими кислую почву, золы быть не должно.

Самый щадящий химический вариант - ацетат кальция-магния. Его изготавливают из доломитового известняка и уксусной кислоты. По данным Университета штата Юта, он безопаснее для растений и меньше разъедает бетон, но может стоить до 40 раз дороже кухонной соли.

Средство действует медленнее, однако, по оценке Университета штата Айова, остается эффективным примерно до −26 °C.

"Самая большая ошибка в борьбе с обледенением заключается не в материале, а в его количестве: наибольший вред наносится там, где на лестницу нанесено слишком много средства", - подчеркивают специалисты.

Хлорид магния, по выводам Университета штата Пенсильвания, действует примерно до −25 °C и выбрасывает в окружающую среду примерно на 40 % меньше хлорида, чем кухонная соль или хлорид кальция. Это более мягкая соль, но она тоже наносит вред, поэтому рассыпать её следует тонким слоем и только на лёд. Держите её подальше от корней растений и свежего бетона.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Хлорид кальция при растворении выделяет тепло, поэтому действует даже при температуре ниже −20 °C. По данным университетов Небраски-Линкольна и штата Айова, он сильно разъедает бетон, металл, основания перил и днище автомобилей. Его стоит использовать только для толстого льда в сильный мороз, а слякоть сразу убирать лопатой.

Если дома остался пакет дорожной соли, сайт по садоводству Университета штата Айова советует смешать её с песком в пропорции 50:1. Песок обеспечивает сцепление, а соли как раз хватает, чтобы смесь не смерзлась в глыбу. Свежезалитый бетон в первую зиму лучше посыпать только песком или щебнем.

Долгосрочное решение - резиновый или кокосовый коврик либо шероховатый профиль на краю ступеньки. Перфорированная резина пропускает талую воду, поэтому лед под ней образуется реже.

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