Как отмыть до блеска медную посуду обычным кетчупом и солью: рабочий лайфхак

Медную посуду можно легко почистить без агрессивной химии.

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Чистка медной посуды - как вернуть блеск кухонными средствами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Медь - мягкий металл и легко царапается от щеток

Лимон с солью или уксус быстро удаляют темный налет

Восковое покрытие защищает очищенные изделия от окисления

Медная посуда теряет свой первозданный блеск и темнеет из-за естественного процесса окисления, однако восстановить ее внешний вид можно без использования агрессивной химической продукции. Как почистить медь в домашних условиях, рассказала садовод и главный редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Как очистить потемневшую медь

При уходе за медными изделиями необходимо учитывать их специфику, ведь медь является чрезвычайно мягкой - на ней легко остаются царапины. Даже мягкие губки могут повредить незащищенную поверхность, поэтому использовать абразивные средства или жесткие щетки категорически запрещено. Если изделие покрыто защитным лаком, оно не темнеет от времени, а лишь пылится, поэтому его достаточно просто помыть теплой водой с мылом.

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"Если вам нужно отскрести медь, разрежьте лимон пополам, обильно посыпьте срез солью и используйте его для чистки. Если вы нашли интересную винтажную вещь, учитывайте, что из-за очень темного налета вернуть меди первоначальный цвет может не удаться", - отметила Трейси Бесемер.

Как вернуть меди блеск

Для возвращения блеска незащищенной меди эффективнее всего применять раствор на основе уксуса и поваренной соли. Мелкие предметы можно проварить в кастрюле со смесью из трех стаканов воды, одного стакана уксуса и одной столовой ложки соли. Кипячение в течение одной минуты позволяет полностью растворить и отслоить грязь.

Крупную посуду, которую невозможно погрузить в емкость, погружают в смесь стакана уксуса и ложки соли, регулярно поворачивая для равномерной обработки. После процедуры изделие промывают водой, вытирают насухо и полируют мягкой фланелевой тканью или замшей.

Очистка медных кухонных принадлежностей кетчупом

Альтернативным и очень простым методом удаления окисления является использование обычного томатного кетчупа. Поскольку этот соус содержит уксусную кислоту, он эффективно расщепляет темный налет на поверхности металла.

Благодаря густой консистенции кетчуп легко наносится на нужные участки и остается на них на полчаса или дольше. Кислота выполняет всю основную работу самостоятельно, после чего посуду остается лишь промыть. Чтобы сохранить блеск очищенных предметов, которые используются для декора, их можно покрыть тонким слоем льняного масла или карнаубского воска, которые защитят металл от контакта с воздухом.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Как писал Главред, потускневшей латуни можно вернуть блеск без специальных полировальных средств. Для этого подойдут продукты, которые есть почти на каждой кухне: лимон, соль, кетчуп, томатный сок, мука с уксусом или пищевая сода с фольгой.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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