Дороже на старте, но дешевле с годами: какая мульча лучше для клумб

Древесная мульча питает почву, но ее приходится обновлять каждый сезон, тогда как камень служит годами, однако может перегревать растения.

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Трейси Бесемер объяснила, почему каменная мульча выгоднее, чем древесная / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ruralsprout

Читайте в материале:

Сколько стоит мульча из коры и декоративный гравий

Какое покрытие лучше сдерживает сорняки

Для каких растений не подходит каменная мульча

Декоративный гравий на клумбах обходится дешевле древесной мульчи, хотя на старте стоит дороже. Камни не нужно обновлять годами, тогда как кору приходится подсыпать каждый сезон или через сезон. При этом каменное покрытие не питает почву и на солнце может перегревать корни растений. Об этом рассказала главный редактор издания Rural Sprout, садовод Трейси Бесемер.

Весной Бесемер переехала в новый дом, где цветочные участки вокруг жилья полностью заполонила будра плющевидная. Прежде чем браться за работу, она расспросила местные ландшафтные компании и в итоге заказала смесь речной гальки.

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"В конце концов я выбрала декоративный гравий, потому что в долгосрочной перспективе он стоит меньше, за ним легче ухаживать, с ним проще и быстрее отвоевать клумбы, и мне нравится его опрятный вид", - рассказала садовод.

По ее словам, светлые камни вокруг дома, который стоит у леса и ручья, еще и создают своеобразную буферную зону. На таком фоне легче заметить животных, подбирающихся к жилью, - скунсов, опоссумов или черепах.

Древесную мульчу можно найти практически в любом садовом центре или строительном гипермаркете. Ее цена зависит от породы дерева, а оптом выходит еще дешевле. Декоративные камни (особенно цветные смеси) в среднем обойдутся дороже.

Разница в стоимости на старте, впрочем, не отражает реальных затрат за несколько лет.

"Главное здесь то, что камень не нужно менять: самое большее придется раз в пять лет или около того подсыпать места, где слой стал тоньше. Древесную мульчу нужно заменять каждые два сезона, если не каждый сезон. В долгосрочной перспективе камень - более выгодный выбор", - подчеркнула Бесемер.

Оба покрытия при слое в несколько сантиметров не дают солнцу добраться до семян в земле. Однако со временем на них все равно прорастает то, что занесли ветер и животные. В то же время разложившаяся кора становится идеальной средой для ростков.

"Чтобы любой из вариантов действительно эффективно сдерживал рост сорняков, нужно начать со слоя ландшафтной ткани под ним", - советует Бесемер.

Кору также приходится периодически рыхлить граблями, чтобы она не уплотнялась и пропускала воздух и воду. Кроме того, в ней могут заводиться вредители, а в дождливые периоды - грибок.

"Каменная мульча требует минимального ухода, но не обходится совсем без него. Между камнями может накапливаться мусор, что приводит к появлению сорняков", - предупреждает она.

Со временем камешки оседают, так что слой придется подсыпать. Без бордюра по краю клумбы они еще и рассыпаются.

Что лучше для растений

Древесная мульча обогащает почву органикой, улучшает ее структуру и способность удерживать влагу. Она также лучше стабилизирует температуру: летом охлаждает землю, зимой - согревает. При этом во время разложения микроорганизмы забирают из почвы часть питательных веществ, из-за чего растениям может их не хватать.

"Если мульчируете деревом, важно проверять почву и подкармливать ее азотным удобрением", - подчеркивает Бесемер.

Каменное же покрытие ничем не питает землю, ведь не разлагается.

"Хотя камень помогает удерживать влагу, он также может быстро нагреваться под прямыми солнечными лучами, потенциально повышая температуру почвы до уровня, который может угнетать или повредить растения. Каменная мульча лучше всего подходит для жаро- и засухоустойчивых растений, например суккулентов", - рассказала садовод.

Что касается влияния на окружающую среду, то здесь, по мнению Бесемер, явного победителя нет. Крашеная кора может содержать химикаты или происходить из неэкологичных лесозаготовок. Камни создают меньше отходов, однако их добыча и транспортировка связаны с выбросами углерода и разрушением природных сред в местах карьеров.

"В конце концов все сводится к личным предпочтениям", - резюмировала Бесемер.

Как писал Главред, садовод Оксана Стеценко рассказала, что опавшие листья можно превратить в бесплатное удобрение для грядок, кустов и цветников. За время холодов они разлагаются и дают плодородный слой под овощные культуры.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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