Поможет кетчуп, лимон и сода: как вернуть блеск латунным вещам

Перед чисткой стоит проверить, не покрыто ли изделие лаком и не является ли оно антиквариатом.

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Латунь снова засияет - помогут простые средства с кухни / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как отчистить латунь обычными продуктами с кухни

Почему не стоит тереть латунь жесткими губками

Как сохранить блеск латунных вещей надолго

Потускневшей латуни можно вернуть блеск без специальных полировальных средств. Для этого подойдут продукты, которые есть почти на каждой кухне: лимон, соль, кетчуп, томатный сок, мука с уксусом или пищевая сода с фольгой. Об этом сообщила садовод и главный редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Как почистить латунь дома: шесть способов без специальных средств

Винтажные вещи середины прошлого века снова в моде, и латунные предметы активно скупают в секонд-хендах и антикварных магазинах. Однако такие находки почти всегда требуют ухода. Поскольку латунь - мягкий металл, работать с ней советуют только мягкой тканью, например лоскутом хлопковой фланели или старой футболкой. Абразивные губки и металлические мочалки оставляют на поверхности царапины.

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Прежде чем браться за чистку, стоит выяснить, есть ли у изделия защитное покрытие. Некоторые предметы обрабатывают тонким слоем, который со временем отслаивается.

"Верный признак того, покрыт ли предмет лаком, - блестит ли он. Если предмет все еще довольно блестящий и яркий, скорее всего, он лакированный", - отмечает Бесемер.

Такие вещи достаточно помыть горячей водой с мылом и слегка натереть фланелью. Отличить цельную латунь от изделия с напылением поможет магнит: к цельному металлу он не прилипнет. Предметы с покрытием нельзя сильно тереть или обрабатывать магазинными полировальными пастами - абразивы способны снять слой и испортить вещь.

Иногда от чистки стоит вовсе отказаться.

"Патина хорошо состарившейся латуни - часть ее привлекательности. А если предмет антикварный, попытка его отполировать может снизить его ценность", - подчеркивает автор.

Лимон, кетчуп и томатный сок: что работает лучше всего

С подсвечников сначала нужно убрать воск. Для этого их кладут в морозилку на 15–20 минут - после этого большая часть воска отваливается сама. Остатки прогревают феном и стирают, а следы убирают тканью, смоченной в белом уксусе. Любую латунь перед обработкой советуют вымыть горячей мыльной водой: иногда этого достаточно, а если нет - следующие средства подействуют эффективнее.

Для легкого налета подойдет половинка лимона, посыпанная солью: ею натирают предмет, оставляют на несколько минут, а затем вытирают мягкой тканью и полируют. Со стойким потускнением справится паста из лимонного сока и винного камня - ее наносят на 10–20 минут и смывают теплой водой.

Если лимонов под рукой нет, сгодится обычный соус из холодильника.

"Кислота в помидорах отлично удаляет потускнение. А консистенция кетчупа позволяет легко нанести его на подсвечники, скульптуры и держатели для книг", - объясняет Бесемер.

Кетчуп держат на поверхности 5–15 минут, после чего смывают теплой водой. Для предметов со сложным рельефом лучше подходит томатный сок: изделие полностью погружают в жидкость на 10–30 минут в зависимости от степени загрязнения. Еще один вариант - паста из чайной ложки соли, четверти стакана уксуса и муки, которую добавляют до густой консистенции. Ее наносят на 5–15 минут, смывают и вытирают чистым полотенцем.

Чем очистить пятна на ковре / Инфографика: Главред

Фольга, сода и масло: как сохранить блеск надолго

Меньше всего усилий, по словам автора, требует метод с фольгой. Дно формы или миски застилают фольгой блестящей стороной вверх, щедро посыпают пищевой содой, кладут латунные предметы и заливают кипятком. Примерно за 15 минут налет отделяется от латуни и переходит на алюминий.

У этого способа есть еще одно преимущество.

"Особенно потускневшие предметы, возможно, придется замочить таким образом дважды. Этот метод также работает для серебра", - добавляет Бесемер.

Чтобы результат держался дольше, чистое изделие покрывают очень тонким слоем минерального масла или вареного льняного масла, полируют фланелью и убирают излишки. Для посуды, в которой подают еду, льняное масло использовать нельзя - только пищевое минеральное, которое продают для ухода за деревянными разделочными досками.

"Покрытие предмета маслом защитит его от окисления кислородом, а также от кожного жира с ваших рук - и то, и другое вызывает потускнение латуни", - отмечает автор.

Ранее Главред писал, что осенняя обувь требует деликатного ухода, ведь на ней быстро появляются следы грязи и влаги. При этом для замшевых, кожаных и светлых моделей нужны разные средства и способы очистки, чтобы вернуть обуви опрятный вид. Читайте - как без специальных средств быстро отмыть грязь с разных типов осенней обуви.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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