Поможет кетчуп, лимон и сода: как вернуть блеск латунным вещам

Вы узнаете:
- Как отчистить латунь обычными продуктами с кухни
- Почему не стоит тереть латунь жесткими губками
- Как сохранить блеск латунных вещей надолго
Потускневшей латуни можно вернуть блеск без специальных полировальных средств. Для этого подойдут продукты, которые есть почти на каждой кухне: лимон, соль, кетчуп, томатный сок, мука с уксусом или пищевая сода с фольгой. Об этом сообщила садовод и главный редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.
Как почистить латунь дома: шесть способов без специальных средств
Винтажные вещи середины прошлого века снова в моде, и латунные предметы активно скупают в секонд-хендах и антикварных магазинах. Однако такие находки почти всегда требуют ухода. Поскольку латунь - мягкий металл, работать с ней советуют только мягкой тканью, например лоскутом хлопковой фланели или старой футболкой. Абразивные губки и металлические мочалки оставляют на поверхности царапины.
Прежде чем браться за чистку, стоит выяснить, есть ли у изделия защитное покрытие. Некоторые предметы обрабатывают тонким слоем, который со временем отслаивается.
"Верный признак того, покрыт ли предмет лаком, - блестит ли он. Если предмет все еще довольно блестящий и яркий, скорее всего, он лакированный", - отмечает Бесемер.
Такие вещи достаточно помыть горячей водой с мылом и слегка натереть фланелью. Отличить цельную латунь от изделия с напылением поможет магнит: к цельному металлу он не прилипнет. Предметы с покрытием нельзя сильно тереть или обрабатывать магазинными полировальными пастами - абразивы способны снять слой и испортить вещь.
Иногда от чистки стоит вовсе отказаться.
"Патина хорошо состарившейся латуни - часть ее привлекательности. А если предмет антикварный, попытка его отполировать может снизить его ценность", - подчеркивает автор.
Лимон, кетчуп и томатный сок: что работает лучше всего
С подсвечников сначала нужно убрать воск. Для этого их кладут в морозилку на 15–20 минут - после этого большая часть воска отваливается сама. Остатки прогревают феном и стирают, а следы убирают тканью, смоченной в белом уксусе. Любую латунь перед обработкой советуют вымыть горячей мыльной водой: иногда этого достаточно, а если нет - следующие средства подействуют эффективнее.
Для легкого налета подойдет половинка лимона, посыпанная солью: ею натирают предмет, оставляют на несколько минут, а затем вытирают мягкой тканью и полируют. Со стойким потускнением справится паста из лимонного сока и винного камня - ее наносят на 10–20 минут и смывают теплой водой.
Если лимонов под рукой нет, сгодится обычный соус из холодильника.
"Кислота в помидорах отлично удаляет потускнение. А консистенция кетчупа позволяет легко нанести его на подсвечники, скульптуры и держатели для книг", - объясняет Бесемер.
Кетчуп держат на поверхности 5–15 минут, после чего смывают теплой водой. Для предметов со сложным рельефом лучше подходит томатный сок: изделие полностью погружают в жидкость на 10–30 минут в зависимости от степени загрязнения. Еще один вариант - паста из чайной ложки соли, четверти стакана уксуса и муки, которую добавляют до густой консистенции. Ее наносят на 5–15 минут, смывают и вытирают чистым полотенцем.
Фольга, сода и масло: как сохранить блеск надолго
Меньше всего усилий, по словам автора, требует метод с фольгой. Дно формы или миски застилают фольгой блестящей стороной вверх, щедро посыпают пищевой содой, кладут латунные предметы и заливают кипятком. Примерно за 15 минут налет отделяется от латуни и переходит на алюминий.
У этого способа есть еще одно преимущество.
"Особенно потускневшие предметы, возможно, придется замочить таким образом дважды. Этот метод также работает для серебра", - добавляет Бесемер.
Чтобы результат держался дольше, чистое изделие покрывают очень тонким слоем минерального масла или вареного льняного масла, полируют фланелью и убирают излишки. Для посуды, в которой подают еду, льняное масло использовать нельзя - только пищевое минеральное, которое продают для ухода за деревянными разделочными досками.
"Покрытие предмета маслом защитит его от окисления кислородом, а также от кожного жира с ваших рук - и то, и другое вызывает потускнение латуни", - отмечает автор.
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О персоне: Трейси Бесемер
Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.
Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.
Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.
Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.
Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.
В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.
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