Зачем замораживать половинку лимона: скрытая польза домашнего трюка

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике с помощью лимона. Простой домашний способ не требует специальных средств и занимает всего несколько минут.

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Зачем хозяйки кладут лимон в холодильник / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Зачем класть половинку лимона в холодильник

Как цитрус помогает сохранить свежесть

Когда лимон нужно заменить

Простой домашний лайфхак с использованием обычного лимона стал популярным среди кулинаров и хозяев. Размещение половинки цитруса в холодильнике или морозильной камере может помочь бороться с нежелательными запахами и поддерживать ощущение свежести на кухне. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, благодаря натуральным эфирным маслам и характерному цитрусовому аромату лимон может помогать уменьшать неприятные запахи. Внутри холодильника они часто возникают из-за рыбы, мяса, молочных продуктов, готовых блюд или еды, которая хранилась слишком долго. Лимон помогает освежить воздух внутри камеры, придавая ему легкий цитрусовый аромат.

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В то же время этот способ следует рассматривать именно как дополнительное средство. Если источником запаха является испорченный продукт или загрязненная полка, просто положить лимон недостаточно. Сначала нужно устранить причину неприятного запаха, а уже потом использовать цитрус для поддержания свежести.

Чем полезен лимон в холодильнике

Такой способ не требует специальных средств и не занимает много времени. Лимон также не нужно смешивать с другими веществами или готовить сложные растворы. Достаточно разрезать фрукт и правильно разместить его внутри камеры.

Экологичность: не нужно использовать химические освежители рядом с продуктами.

не нужно использовать химические освежители рядом с продуктами. Экономичность: лимон может стать доступной альтернативой специальным средствам для борьбы с запахами.

лимон может стать доступной альтернативой специальным средствам для борьбы с запахами. Универсальность: половинку цитрусового можно разместить как в холодильнике, так и в морозильной камере.

половинку цитрусового можно разместить как в холодильнике, так и в морозильной камере. Простота: подготовка занимает всего несколько минут.

Кроме того, лимон не занимает много места и не требует особого ухода. Его можно поставить на небольшое блюдце или в неглубокую открытую емкость, чтобы аромат свободно распространялся внутри камеры.

Видео о том, как долго можно хранить лимон в холодильнике, можно посмотреть здесь:

Как правильно положить лимон в холодильник

Чтобы цитрусовый аромат лучше распространялся внутри камеры, важно правильно подготовить фрукт и выбрать для него подходящее место. Не стоит класть лимон непосредственно на полку, особенно если он может соприкасаться с другими продуктами.

Разрежьте свежий лимон пополам. Положите одну половинку на небольшое блюдце или в открытую емкость мякотью вверх. Поставьте блюдце на полку холодильника или морозильной камеры, где обеспечен свободный доступ воздуха. Следите за тем, чтобы цитрус не соприкасался с открытыми продуктами питания. Проверяйте состояние лимона и заменяйте его, когда он начнёт высыхать, портиться или терять аромат.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика / Главред

Для лучшего результата важно поддерживать чистоту внутри холодильника. Регулярно проверяйте сроки годности продуктов, своевременно убирайте остатки еды и протирайте полки. Это поможет не только избавиться от неприятных запахов, но и предотвратить их появление.

Лимон можно использовать как простой дополнительный способ поддержания свежего аромата, однако он не заменяет полноценную очистку холодильника. Если внутри появился резкий или стойкий запах, сначала нужно найти и убрать продукт, который его вызывает, а также вымыть загрязнённые поверхности.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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