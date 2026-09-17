Почему 18 сентября нельзя хвастаться успехами: какой церковный праздник

По народным приметам 18 сентября лучше не хвастаться успехами и не выставлять свои достижения напоказ.

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Какой церковный праздник 18 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 18 сентября

Что можно делать 18 сентября

Что нельзя делать 18 сентября

В пятницу, 18 сентября, православные верующие вспоминают преподобного Евмения, епископа Гортинского, которого Церковь почитает как чудотворца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 сентября

С ранних лет Евмений стремился следовать христианским заповедям. Он избегал мирских соблазнов, много времени уделял молитве и посту, изучал священное писание и постоянно работал над своим духовным совершенствованием.

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Святитель не стремился к богатству и земным благам. Свое имущество он раздал бедным и нуждающимся, посвятив жизнь служению Богу и людям. Его подвижничество сопровождалось смирением, милосердием и любовью к ближним.

Благодаря своей мудрости и добрым делам Евмений приобрел уважение жителей Гортины. Впоследствии они избрали его своим епископом. Гортин был одним из значимых городов острова Крит, а новое служение святитель воспринимал прежде всего как большую ответственность перед своей паствой.

Став епископом, Евмений заботился о людях и помогал тем, кто оказался в беде. Он поддерживал сирот, оказывал помощь малоимущим, утешал скорбящих и заботился о больных. При этом святитель стремился не только наставлять людей словами, но и показывать пример собственной жизнью.

Согласно церковному преданию, Евмений обладал даром чудотворения. К нему обращались с молитвенными просьбами, а святитель помогал людям верой и молитвой.

Одно из наиболее известных чудес связано с сильной засухой. Когда земля страдала из-за продолжительного отсутствия дождей, молитвы Евмения, согласно житию, помогли вернуть долгожданную влагу.

Приметы 18 сентября

Красные облака перед восходом солнца - к ветру и дождю.

Листья рябины уже пожелтели - зима будет ранней и холодной.

На рябине много ягод - осень ожидается дождливой и пасмурной.

Что нельзя делать 18 сентября

По народным приметам не стоит выставлять напоказ свои достижения и хвастаться успехами, ведь чрезмерная гордость могла привести к потере того, чем человек гордится.

Что можно делать 18 сентября

Именно от этой даты, по древним обычаям, советовали приступать к заготовке шиповника. Считалось, что ягоды, собранные до прихода первых морозов, имеют особую пользу. Их высушивали, а затем использовали для приготовления ароматного чая и домашних отваров, которыми традиционно поддерживали организм во время простуды, проблем со сном и других недугов.

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