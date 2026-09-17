Почему 18 сентября нельзя хвастаться успехами: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 18 сентября
- Что можно делать 18 сентября
- Что нельзя делать 18 сентября
В пятницу, 18 сентября, православные верующие вспоминают преподобного Евмения, епископа Гортинского, которого Церковь почитает как чудотворца. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 18 сентября
С ранних лет Евмений стремился следовать христианским заповедям. Он избегал мирских соблазнов, много времени уделял молитве и посту, изучал священное писание и постоянно работал над своим духовным совершенствованием.
Святитель не стремился к богатству и земным благам. Свое имущество он раздал бедным и нуждающимся, посвятив жизнь служению Богу и людям. Его подвижничество сопровождалось смирением, милосердием и любовью к ближним.
Благодаря своей мудрости и добрым делам Евмений приобрел уважение жителей Гортины. Впоследствии они избрали его своим епископом. Гортин был одним из значимых городов острова Крит, а новое служение святитель воспринимал прежде всего как большую ответственность перед своей паствой.
Став епископом, Евмений заботился о людях и помогал тем, кто оказался в беде. Он поддерживал сирот, оказывал помощь малоимущим, утешал скорбящих и заботился о больных. При этом святитель стремился не только наставлять людей словами, но и показывать пример собственной жизнью.
Согласно церковному преданию, Евмений обладал даром чудотворения. К нему обращались с молитвенными просьбами, а святитель помогал людям верой и молитвой.
Одно из наиболее известных чудес связано с сильной засухой. Когда земля страдала из-за продолжительного отсутствия дождей, молитвы Евмения, согласно житию, помогли вернуть долгожданную влагу.
Приметы 18 сентября
- Красные облака перед восходом солнца - к ветру и дождю.
- Листья рябины уже пожелтели - зима будет ранней и холодной.
- На рябине много ягод - осень ожидается дождливой и пасмурной.
Что нельзя делать 18 сентября
По народным приметам не стоит выставлять напоказ свои достижения и хвастаться успехами, ведь чрезмерная гордость могла привести к потере того, чем человек гордится.
Что можно делать 18 сентября
Именно от этой даты, по древним обычаям, советовали приступать к заготовке шиповника. Считалось, что ягоды, собранные до прихода первых морозов, имеют особую пользу. Их высушивали, а затем использовали для приготовления ароматного чая и домашних отваров, которыми традиционно поддерживали организм во время простуды, проблем со сном и других недугов.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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