Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора: кто им стал

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей Генерального прокурора на Антона Ковальского. Об этом свидетельствует Указ №946/2026.
Соответствующее решение глава государства принял после скандального увольнения с должности генпрокурора Руслана Кравченко 15 сентября.
Что известно об Антоне Ковальском
Антон Ковальский родился в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение", после чего начал работу в органах прокуратуры.
В 2020-2021 годах Ковальский работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. Далее чиновник возглавил Черновицкую областную прокуратуру.
С 1 июля 2025 года Ковальский был назначен руководителем Хмельницкой областной прокуратуры. После более чем года работы там чиновник начнет исполнять обязанности генпрокурора.
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