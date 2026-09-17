Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора: кто им стал

Кандидатура нового генерального прокурора пока неизвестна.

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Зеленский сообщил, на кого теперь возложено исполнение обязанностей генерального прокурора / Коллаж: Главред, фото: Хмельницкая областная прокуратура, t.me/V_Zelenskiy_official

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей Генерального прокурора на Антона Ковальского. Об этом свидетельствует Указ №946/2026.

Соответствующее решение глава государства принял после скандального увольнения с должности генпрокурора Руслана Кравченко 15 сентября.

Что известно об Антоне Ковальском

Антон Ковальский родился в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение", после чего начал работу в органах прокуратуры.

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В 2020-2021 годах Ковальский работал заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. Далее чиновник возглавил Черновицкую областную прокуратуру.

С 1 июля 2025 года Ковальский был назначен руководителем Хмельницкой областной прокуратуры. После более чем года работы там чиновник начнет исполнять обязанности генпрокурора.

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