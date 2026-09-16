Зеленский анонсировал важные встречи в США: о чем будут говорить

Украина рассчитывает на новые пакеты поддержки от партнеров. В частности, речь идет о помощи в усилении ПВО.

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Зеленский анонсировал важные встречи в США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, whitehouse.gov

Кратко:

Зеленский рассказал о переговорах с партнерами

Украина расширяет работу над антибаллистической защитой

Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа

Украина готовит серию встреч с американскими партнерами, на которых планируется обсудить приближение мира, вопросы энергетики и продовольственной безопасности, а также поставки вооружений. Отдельное внимание будет уделено усилению противовоздушной и антибаллистической обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

видео дня

Зеленский рассказал о переговорах с партнерами

По словам главы государства, украинская сторона готовит новые встречи в США. Среди главных тем - переговорный процесс и дальнейшая поддержка Украины.

"Мы готовим встречи с нашими партнерами в Соединенных Штатах Америки. Это касается и переговоров, приближения мира. Также некоторые другие очень существенные вопросы: в частности, и об энергетике, и о продовольственной безопасности, и об оружии", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина рассчитывает на новые пакеты поддержки от партнеров. В частности, речь идет о помощи в усилении противовоздушной обороны.

Украина расширяет работу над антибаллистической защитой

Еще одним направлением сотрудничества является развитие антибаллистической обороны. Зеленский заявил, что Украина продолжает работать с государствами и производителями над созданием соответствующей системы.

"Задача неизменная - на этот год подготовить результат, который можно испытать. Нужна система, система эффективная, и чтобы она была достаточно масштабной и, желательно, дешевле, чем сегодня в мире", - подчеркнул президент.

По его словам, значительный вклад в развитие этого направления способны внести европейские компании.

"Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Сейчас больше всего - это сильные компании Европы, которые способны внести реальный вклад в антибаллистику в нашей программе Freya", - заявил Зеленский.

FREYJA / Инфографика: Главред

Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа

Тем временем украинская и американская стороны начали практическую подготовку к возможной встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Сейчас команды двух стран согласовывают содержание будущих переговоров и формируют повестку дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в среду, 16 сентября.

По словам дипломата, главная задача на данном этапе - сделать возможную встречу максимально содержательной и наполненной конкретными вопросами.

"Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи между президентами Украины и США, ее наполнением, чтобы сделать ее максимально содержательной. Все, что могу сказать на данный момент", - заявил Тихий.

При этом контакты украинской стороны в США не будут ограничиваться переговорами на уровне глав государств.

В рамках визита планируется провести ряд дипломатических и экономических мероприятий. В частности, украинская сторона готовит встречи с членами Конгресса США, представителями американского бизнеса и украинской общиной.

Как Украина может противостоять российским баллистическим ракетам - мнение эксперта

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, как Украина может противодействовать ударам России баллистическими ракетами. По его словам, мобильные российские пусковые установки можно эффективно уничтожать прежде всего с помощью баллистических ракет, ведь они быстро меняют позиции после запуска.

Свитан отметил, что российские установки в Курской или Брянской областях теоретически можно было бы поражать американскими ATACMS. Однако, по его словам, Украина пока не получает достаточного количества таких ракет.

"Есть еще один вариант - авиационные средства поражения. Когда самолет и пилот управляют ракетой с помощью телекоммуникационной системы, они могут напрямую наводить ее на цель. Такие ракеты существуют. Их можно было бы использовать, например, с Gripen. Но для этого нужны Gripen и соответствующие ракеты", - пояснил эксперт.

Украинская баллистика - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам подготовки украинской баллистики и программы FREYJA. Он подчеркнул, что рассчитывает на появление собственной баллистики в 2026–2027 годах.

Экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина может получить возможность наносить удары по России собственным баллистическим оружием в ближайшие три-шесть месяцев. Он также отметил, что в июне компания Fire Point провела испытания баллистической ракеты.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили о сбивании вражеских средств в ходе ночной атаки. Согласно сообщению, в ночь на 27 августа противовоздушной обороной было сбито 7 баллистических ракет и ряд других средств поражения.

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О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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