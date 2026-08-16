Михаил Федоров считает, что Украине необходимо опережать Россию в каждом технологическом цикле и максимально быстро принимать решения.

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Федоров назвал сроки, когда Украина сможет ударить по РФ своей баллистикой / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, t.me/zedigital

Кратко:

В июне компания Fire Point провела испытания баллистической ракеты

Россия также активно развивает собственные технологии

Украина может получить возможность наносить удары по территории России собственными баллистическими ракетами в ближайшие три-шесть месяцев. Об этом бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в интервью CBS News.

Как отмечает издание, до настоящего времени Украина для ударов вглубь российской территории преимущественно использовала дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты. Однако по сравнению с баллистическими ракетами такое оружие движется медленнее и после обнаружения может быть легче перехвачено.

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Россия, в свою очередь, активно применяет баллистические ракеты против Украины. Их высокая скорость и сложность перехвата создают дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны, особенно на фоне ограниченного количества противоракет.

CBS News напоминает, что в июне украинская компания Fire Point, один из крупнейших производителей оборонной продукции страны, провела испытания баллистической ракеты. В перспективе такое оружие может позволить Украине более эффективно отвечать на российские удары.

По словам Федорова, программа разработки украинской баллистики получила дополнительный импульс во время его работы на посту министра обороны. Он считает, что Украина сможет осуществить запуск собственной баллистической ракеты по территории России еще до конца 2026 года.

Федоров подчеркнул, что Украине необходимо опережать Россию в каждом технологическом цикле и максимально быстро принимать решения.

"Мы должны побеждать Россию в каждом технологическом цикле и принимать решения 24/7", - заявил он.

При этом бывший министр обороны отметил, что Россия также активно развивает собственные технологии и стремится быстро внедрять новые разработки. По его словам, технологическое соревнование между двумя странами продолжается, поэтому Украине необходимо постоянно ускорять разработку и внедрение новых вооружений.

Баллистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Почему Украина не сможет запустить производство баллистических ракет до конца войны - комментарий эксперта

Серийного производства баллистических ракет в Украине не стоит ожидать до окончания войны. Об этом сообщил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Киев24".

Главное препятствие - скорость, с которой противник меняет систему перехвата. Решения, которые сегодня пробивают защиту, через несколько месяцев могут оказаться бесполезными, поэтому каждое изделие проходит непрерывную доработку.

"Конвейерного производства до конца войны не будет. Потому что любое средство, которое мы запускаем на вражескую территорию, требует постоянного апгрейда. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", - отметил Храпчинский.

Классическая модель, при которой предприятие штампует однотипные изделия, работает в другой ситуации, убежден Храпчинский: когда вооружение накапливают на складах или расходуют на полигонных стрельбах. В боевых условиях цикл иной - параметры и возможности изделия пересматриваются каждые три-шесть месяцев.

Выход эксперт видит в архитектуре самих изделий: конструкция должна позволять быстро заменять отдельные узлы, не переделывая всю платформу.

"Именно поэтому я подчеркиваю, что любое современное оружие должно быть модульным", - добавил Храпчинский.

Украинская баллистика - главное

Как ранее сообщал Главред, главный конструктор и совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман обнародовал видео запуска неназванной украинской ракеты. Комментируя видео, Штилерман кратко написал: "Красота". При этом он не раскрыл никаких подробностей - ни названия ракеты, ни характеристик, ни места проведения запуска.

Удары украинскими баллистическими ракетами по Москве начнутся этой осенью, а конкретный месяц определят результаты стендовых испытаний двигателя. Об этом сообщил Денис Штилерман.

Украина провела первый испытательный полет новой ракеты-перехватчика FP-7.x для систем ПВО, которая должна стать более дешевой альтернативой американским ракетам Patriot.

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О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года. 15 июля Верховная Рада поддержала отставку правительства, которое возглавляла Юлия Свириденко. Когда стало известно, что Федорова не будет в обновленном составе Кабмина, часть украинцев вышла на акции протеста с требованием вернуть его в министерское кресло и заменить главнокомандующего ВСУ.

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