О привычных удлинителях можно забыть: какое решение приходит им на смену

Удлинитель, протянутый через всю комнату, постепенно теряет актуальность

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Встроенные розетки для квартиры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Где устанавливают розетки, чтобы не использовать длинные удлинители

Какие розетки можно встроить в пол, мебель и кухонную столешницу

Еще недавно удлинитель, протянутый через половину комнаты, был привычным атрибутом во многих домах. Если розетка находилась далеко от письменного стола или лампы, другого выхода просто не было.

Но сегодня подход к планированию электросети меняется: в новых или отремонтированных квартирах розетки всё чаще устанавливают именно там, где они действительно нужны. Об этом пишет Главред со ссылкой на Startlap.

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Розетки в полу

Одним из самых удобных решений стали розетки, встроенные непосредственно в пол. Монтажная коробка с крышкой позволяет подключать лампу, ноутбук или зарядное устройство прямо возле дивана или столика, стоящего посреди комнаты. Когда розетка не используется, она практически незаметна и не портит интерьер.

Рабочие зоны без лишних проводов

В домашних офисах популярность приобрели модули с розетками, встроенные в столешницу. После открытия крышки или выдвижения блока пользователь получает доступ к нескольким розеткам, а иногда и к USB-разъемам. Это позволяет подключать ноутбук, телефон или настольную лампу непосредственно рядом с рабочим местом. Кабели от монитора и компьютера можно проложить под столешницей через специальное отверстие, что избавляет от хаоса с проводами.

Удобство в спальне

Современная мебель также учитывает потребности пользователей. Розетки могут быть встроены сбоку или сверху прикроватной тумбочки, а иногда даже внутри ящика. Это позволяет заряжать телефон, не ища кабель в темноте.

Решения для кухни

Особенно эффектно выглядят выдвижные розетки, встроенные в кухонные столешницы. В обычном состоянии они незаметны, но при необходимости выдвигается стоечка с несколькими разъемами. Это удобно для подключения блендера, тостера или миксера. При этом важно соблюдать правила монтажа: не устанавливать такие модули возле мойки и учитывать рекомендации производителя.

Почему удлинители все еще остаются

Несмотря на новые решения, удлинители не исчезли окончательно. Они остаются полезными при перестановке мебели, установке праздничных гирлянд или временном использовании техники в местах, где розетки не предусмотрены. Но если в доме постоянно приходится полагаться на удлинители, стоит пригласить электрика и проверить, не нужны ли дополнительные стационарные розетки.

Приборы, которые стоит выключать на ночь / Инфографика: Главред

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Об источнике: Startlap На сайте публикуются новости, прогноз погоды, развлечения - всё в одном месте. На Startlap можно найти самые свежие новости Венгрии и мира, а также развлекательный и интересный контент в одном месте.

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