Путин сделал циничное заявление о войне против Украины и судьбе Донбасса — что сказал

Путин заявил, что РФ должна обеспечить безопасность на поколения вперед, назвал оккупированные регионы "частью России" и призвал Госдуму работать на победу.

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Путин выступил с заявлением о войне против Украины и судьбе Донбасса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Путин назвал аннексию украинских территорий "воссоединением"

Он призвал Госдуму работать на "победу"

Диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о намерении обеспечить стране-агрессору России "гарантии безопасности" на несколько поколений и призвал Госдуму работать на победу в войне против Украины. При этом он вновь назвал оккупированные украинские территории частью РФ. Об этом он заявил во время первого заседания Государственной Думы РФ IX созыва, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Главной частью выступления российского президента стала оценка оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Путин цинично назвал их "полноправными субъектами Российской Федерации" и заявил, что их захват якобы стал результатом волеизъявления населения.

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"Ровно четыре года назад (так называемые, - ред.) "Донецкая" и "Луганская народные республики", Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав великой России", - заявил Путин, развязавший крупнейшую войну в Европе со времени окончания Второй мировой войны.

Он также повторил кремлевскую версию событий относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях, которые Украина и международное сообщество не признают. По словам Путина, жители этих регионов якобы сделали "законный выбор" в пользу РФ.

"Сегодня мы боремся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна", - сказал военный преступник

Отдельно Путин связал дальнейшее развитие страны с войной и укреплением военного потенциала. Он призвал депутатов уделять первоочередное внимание обороноспособности РФ и поддержке участников войны.

В то же время российский лидер прямо поставил перед новым составом Госдумы задачи, связанные с продолжением войны. Его выступление состоялось на фоне заявлений Кремля о необходимости добиться поставленных Москвой целей.

"Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственного значения, повышению обороноспособности страны, сделать всё для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи", - сказал Путин.

Часть выступления он посвятил и российской экономике. Путин заявил, что Москва якобы не нуждается во внешней финансовой помощи, а также призвал депутатов не допускать "популизма" при работе над бюджетом.

"Россия, как некоторые, не будем показывать пальцами, не может бегать по всему миру и унизительно выпрашивать подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто ничего не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, и это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное - не допускать никаких ошибок", - сказал диктатор.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Почему Путин не пойдет на мир

Путин не согласится на мир, а возможные переговоры до середины 2027 года могут оставаться формальными. В то же время даже кратковременное прекращение боевых действий способно создать для российских властей внутренние риски. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Главреду".

Коваленко считает, что именно российский президент остается главной фигурой, определяющей дальнейший ход войны. По его мнению, дипломатический процесс в ближайшей перспективе не обязательно будет означать реальную готовность Кремля завершить боевые действия.

"Инициатором всех событий является Путин. И он ни при каких обстоятельствах не согласится на мир. Даже если начнутся мирные переговоры, то до конца первого полугодия 2027 года они будут носить имитационный характер", - заявил Коваленко.

Отдельно обозреватель обратил внимание на возможные последствия паузы в войне для самой России. Он связывает это с риском обострения внутренних противоречий после снижения интенсивности боевых действий.

"Путин не видит своего будущего в мирной России. И это большая проблема как для нас, так и для россиян. В случае мира или даже перемирия на три-четыре месяца в России сразу же начнутся внутренние дестабилизационные процессы", - подчеркнул Коваленко.

По мнению обозревателя, отношение Путина к возможному завершению войны также связано с его восприятием проявлений слабости и потери контроля. В качестве примеров Коваленко привел реакцию российского президента на трагедию в Беслане, гибель экипажа подводной лодки "Курск" и теракт в "Крокус Сити Холл".

В то же время Коваленко не считает, что дальнейший курс Кремля будет определяться противостоянием между различными группами российской элиты. По его оценке, решающим фактором остается личное отношение Путина к войне.

"Для Путина война - это форма выживания. Поэтому никакие „ястребы", „голуби", „тараканы", „пауки" и весь этот „жабогадюкинг" ничего не решают - всё вращается вокруг Путина. Поэтому его позиция проста: воевать до тех пор, пока он жив", - сказал Коваленко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики мониторингового проекта "еРадар" отметили, что российская оккупационная армия начала кампанию атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Аналитики отметили, что целью является уничтожение энергосистемы Украины путем ударов по генерации и сетям передачи. В ночной волне атак в качестве целей называли ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции, а также было отмечено переброска десантов дронов к границе.

В то же время глава ЦРУ Джон Ретклифф в конце августа тайно приезжал в Москву с целью предупреждения российского руководства. По данным СМИ, Вашингтон передал российской стороне оценку, согласно которой Россия не сможет выиграть войну в нынешних условиях. Сообщается, что американская разведка подчеркивала риски экономического краха для РФ как ключевой фактор.

Американские чиновники сообщили о планах проведения октябрьских трехсторонних переговоров с участием США, Украины и РФ. В публикации СМИ говорится о согласовании темы защиты критически важных объектов и возможности достижения договоренности об ограниченном прекращении огня в качестве первого шага. Отмечается, что обсуждение должно затронуть запрет ударов по электростанциям, нефтеперерабатывающим предприятиям и другой энергетической инфраструктуре и может состояться в Абу-Даби.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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