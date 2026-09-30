Сделала грядки и наткнулась на хейт: дачница сказала, опасен ли шифер на огороде

Альтернатива шиферу при обустройстве грядок - это доски. Но и у этого варианта есть свои минусы.

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Грядки из старого шифера / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему не стоит бояться старого шифера на грядках

В чем скрытая опасность деревянных бортов для огорода

Как правильно защитить себя при работе с асбестом

Старый шифер часто используют на даче для обустройства грядок: его легко найти, он хорошо держит форму и позволяет аккуратно отделить посадки от дорожек. Но прежде чем пускать такой материал в дело, важно разобраться, безопасно ли это для почвы и растений, особенно если речь идет о старом шифере.

Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" поделилась своим опытом использования старого шифера для обустройства грядок. По ее словам, она получила много негативных комментариев, когда показала свои грядки из старого шифера.

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Можно ли использовать шифер для грядок?

"Асбест действительно считается опасным для здоровья - с этим спорить бессмысленно. Но когда начинаешь вчитываться в информацию более внимательно, постоянно натыкаешься на одну и ту же мысль: главную опасность представляет именно асбестовая пыль. То есть не сам лист шифера, который тихо-мирно лежит годами, а пыль и мелкие волокна, которые человек может вдохнуть при резке, ломании, сверлении или демонтаже", - объяснила Екатерина.

По ее словам, когда муж резал шифер, то делал он это в полной защите: респиратор, очки, закрытая одежда.

"Ещё одна интересная деталь: мне писали, что в Европе шифер запрещён. И это правда лишь частично. Действительно, во многих странах Европы запретили использовать асбест в новом строительстве. Но старых крыш и конструкций из шифера там по-прежнему очень много. Просто при их демонтаже соблюдают специальные правила, чтобы минимизировать образование пыли", - добавила садовод.

Екатерина поделилась еще одним интересным фактом: асбест бывает разных видов.

"В нашем шифере обычно использовался хризотиловый асбест, тогда как в некоторых странах мира широко применяли другие его разновидности. Именно поэтому вокруг этой темы до сих пор так много споров. Но независимо от вида асбеста, практически все источники сходятся в одном: главная опасность - это пыль, образующаяся при резке, сверлении или разрушении материала", - отметила она.

Альтернатива шиферу при обустройстве грядок - это доски. Но и у этого варианта есть свои минусы.

Во-первых, древесина на огороде постоянно контактирует с влагой: дожди, поливы, влажная почва. Если доски ничем не обрабатывать, они быстро начинают гнить, особенно нижняя часть, соприкасающаяся с землёй. Порой это происходит всего через пару лет.

Во-вторых, чтобы доски прослужили дольше, их обычно чем-то пропитывают: кто-то использует антисептики, кто-то специальные пропитки, кто-то красит или вовсе обрабатывает отработанным машинным маслом.

"И тут у меня возникает вполне логичный вопрос: а действительно ли вся эта химия безопасна для огорода?", - сказала Екатерина.

В-третьих, древесину очень любят вредители. В ней могут жить жуки, личинки, муравьи и прочие насекомые-древоточцы. И чтобы этого избежать, снова приходится прибегать к защитным средствам.

"У любого материала есть свои плюсы и минусы. Если честно, меня немного удивляет, когда люди сильно переживают из-за старого шифера, но при этом абсолютно спокойно выращивают овощи возле старых окрашенных заборов или вдоль дорог, щедро используют химические пропитки для дерева или ежегодно заливают огород десятками препаратов от болезней, вредителей и сорняков. Как по мне, к любому вопросу нужно подходить комплексно", - добавила садовод.

Смотрите видео - Можно ли делать грядки из старого шифера:

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YouTube-канал "Загородные будни" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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