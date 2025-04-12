Урожай будет выше, а работать станет легче: как сделать высокие грядки

Высокие грядки лучше всего подойдут для тех огородников, которые выращивают небольшое количество овощей.

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Как сделать высокие грядки / скриншот

Вы узнаете:

Каковы преимущества высоких грядок

Какие овощи лучше выращивать на высоких грядках

Какой материал используется для изготовления высоких грядок

Высокие грядки имеют ряд преимуществ. Они выглядят аккуратно, за ними легко ухаживать и в них можно выращивать множество растений. Как сделать высокие грядки, рассказали на Yоutube-канале Сад, огород своими руками.

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Преимущества высоких грядок

По словам агронома, высокие грядки лучше всего подойдут именно для тех огородников, которые занимаются выращиванием овощей в небольших количествах и хотят облегчить свой труд.

"Конечно же, большое преимущество в том, что не будет замокать почва. Когда мы заполним грядки, лишняя влага, будет уходить быстрее, а почва будет прогреваться в грядках. Кроме того, можно работать, не напрягаясь. Присел немножечко, если устал, и возишься в этих грядках", - рассказал Валерий.​

Как выглядят высокие грядки / скриншот

​Что посадить на высоких грядках

Каждая грядка может быть использована для выращивания какого-либо овоща.

Это могут быть низкорослые томаты, морковка, капуста, луковичные растения, чеснок, клубника.

Как сделать высокие грядки весной

Грядки изготавливают из доски. Можно использовать сосновую, но желательно выбрать более стойкую к гниению доску.

Сосновая доска после обработки простоит 4-5 лет. Если покрыть ее лаком, то ещё срок службы может увеличиться.

Толщина доски должна быть 40 мм, ширина - 20 см. Длина каждой доски - три метра. Двух досок с хватает на изготовление одной высокой грядки.

В такую грядку можно засыпать 20 см грунта, и этого вполне достаточно. Для выращивания овощей нет необходимости насыпать 40 сантиметров грунта.

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К слову, высота и ширина высоких грядок может варьироваться в зависимости от региона и от того, какие культуры в ней будут выращиваться:

высота 20 см и ширина 60-70 см подойдет для овощных культур;

высота 30 см и ширина 70-90 см подойдет для корнеплодов;

высота 40 см и ширина 80-100 см - высокие грядки для сурового климата;

высота 50 см и ширина 90-100 см - высокие грядки для засушливых районов.

Также для изготовления высоких грядок понадобятся специальные металлические уголки.

"Но есть одна тонкость. Есть уголки, которые как бы загнуты. И этот уголок слабый. Он может разворачиваться. Поэтому я бы советовал, брать уголок с просечкой. Ребро жесткости существенно увеличивает прочность", - поделился Валерий.

Уголок для высокой грядки / скриншот

Уголок для высокой грядки / скриншот

Высокие грядки можно сделать из шифера. Этот материал устойчив к перепадам температур, не подвержен коррозии и гниению. Но стоит учитывать, что шифер довольно хрупкий и уязвим к ударам и длительному перегреву. Лучше использовать волнистый шифер: он крепче обычного.

Высокую грядку из шифера усиливают деревянными или металлическими кольями, вбитыми по периметру в землю. Пластины скрепляют металлическими дугами.

Удобный и долговечный материал, который идеально подойдет для фигурных грядок - это листы металла. При необходимости перенести или демонтировать каркас из металла не составит труда. Металлические стенки можно покрасить в любой цвет или расписать орнаментами, что сделает огород более красивым.

Высокие грядки желательно выставлять параллельно к какой-либо дорожке или забору, поскольку это выглядит эстетично.

Между грядками нужно оставить достаточно широкий проход около 90 сантиметров, потому что некоторые овощи имеют способность немножко вылазить за границы грядок.

"Обязательно выставляем грядки по отношению к почве по уровню, чтобы они выглядели, опять же, эстетично", - посоветовал агроном.

Как правильно заполнять высокую грядку

Перед созданием насыпной грядки землю под нее нужно перекопать и убрать сорняки. Схема заполнения грядки выглядит так:

дренажный слой: битый кирпич, камни, древесный уголь, керамзит. Задача этого слоя не допускать переувлажнения корней;

слой медленно разлагающейся органики. Подойдут промышленные органические удобрения, ветки или грубая ботва от овощных культур;

"питательный" слой – здесь находятся вещества, которые будут подкармливать растение. Это может быть перепревший навоз, листья, трава или более эффективные минеральные удобрения;

слой плодородной почвы, в которую будут высаживаться семена. Этот слой должен иметь самую большую толщину из всех. Можно купить специальные грунтосмеси или смешать землю с участка с торфом. По желанию вносят удобрения.

Смотрите видео - Как сделать высокие грядки:

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Что известно о Youtube-канале "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

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