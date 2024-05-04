Красота и польза в одном флаконе: немецкий способ посадки огурцов обеспечит богатый урожай

Благодаря этому способу выращивания ваш огород украсит "огуречная елка". Растения получат максимум света и места, а вам будет легко за ними ухаживать.

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Немецкий способ посадки огурцов: все секреты фермеров из Германии / Фото: pixabay.com

Немцы известны своими высокими стандартами во всем, чем бы они не занимались. В том числе это касается и сельского хозяйства. Местные фермеры уделяют особое внимание процессу выращивания овощей, в частности - огурцов. За растением тщательно ухаживают во время роста, а урожай собирают вручную, чтобы не повредить ни один плод. Стоит обратить внимание на немецкий способ посадки огурцов. Ведь если следовать всем правилам, то можно получить богатый урожай.

К слову, немцы славятся и своими секретами выращивания помидоров. Этот способ посадки томатов с необычным удобрением работает безотказно. При этом не потребуется больших физических или материальных затрат. При этом не потребуется больших физических или материальных затрат. Чтобы узнать все секреты, читайте материал: Этот способ посадки томатов с необычным удобрением работает безотказно.

Как правильно сажать семена огурцов в открытый грунт - немецкий способ

Процесс посадки огурцов имеет четыре этапа. И каждый из них очень важен, если вы хотите получить богатый и качественный урожай.

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Шаг 1. Выбираем место для посадки.

Немецкие фермеры выделяют для огурцов солнечные и хорошо освещенные участки с плодородной почвой.

Потребуется квадрат, размером примерно 2 на 2 метра. Там нужно выкопать ямку, глубиной примерно в полтора штыка от лопаты, а в диаметре около полутора метров.

Немецкий способ посадки огурцов / Скриншот

Шаг 2. Подготовка теплой грядки.

В углубление нужно доверху засыпать сухие ветки, скошенную траву, сорняк с огорода или листья деревьев. Все это следует плотно утрамбовать и залить водой, после - накрыть слоем земли.

Подготовка теплой грядки / Немецкий способ посадки огурцов

Подготовка теплой грядки / Скриншот

Теплая грядка - что это такое Суть теплой грядки в том, чтобы наполнить ее в несколько слоев органикой - травой, ветками, пеньками, компостом. В результате выделяется тепло, которое подогревает корни растений. Теплые грядки – это находка для средней полосы и северных регионов, так как такая конструкция обеспечивает защиту от резкого перепада температур и промерзания почвы. Большой плюс теплой грядки в том, что в ней практически нет сорняков. Также на таких грядках урожай созревает быстрее, а огородный сезон длится на 4-6 недель дольше. Место для теплой грядки выбирают хорошо освещенное, а осенью обязательно нужно прикрыть ее пленкой, чтобы тепло не уходило.

Шаг 3. Посадка огурцов.

Огурцы высаживают по кругу углубления. Вы спросите, на каком расстоянии друг от друга сажать огурцы?

Расстояние должно составлять примерно 40 – 50 сантиметров. В среднем получается около 8 саженцев.

Немецкий способ посадки огурцов / Скриншот

Рядом с каждым кустиком нужно вбить колья. Сначала эти колышки помогут вам знать, где расположены сеянцы, и не дадут их затоптать, а потом будут поддерживать растение во время роста.

Немецкий способ посадки огурцов / Скриншот

Шаг 4. "Огуречная елка".

Через примерно три недели рассада подрастет. После этого кусты нужно подвязать.

Для этого посередине ямы ставится трехметровая палка или труба. Она закапывается таким образом, чтобы метр трубы был под землей, а два метра - над ней.

Немецкий способ посадки огурцов / Скриншот

Наверху нужно сделать крепления для шпагата: например, крючки или дырки.

Если на грядке восемь огурцов, четырех крючков будет достаточно.

Немецкий способ посадки огурцов / Скриншот

Вокруг колышка привязывается шпагат, натягивается наверх до крючка, зацепляется за крюк и далее - выводится вниз к соседнему колышку и привязывается. Таким образом получается четыре натяжки для восьми огурцов.

Конструкция будет иметь вид "елочки". Впоследствии огурцы будут пускать усики, которые станут цепляться за шпагат и расти вверх.

Немецкий способ посадки огурцов / Скриншот

Сначала огурцы поднимутся до самого верха. Потом можно дать им свободно свисать вверху этой конструкции и расти дальше, но уже в обратном направлении.

Таким образом, в огороде получится большая "огуречная елка", когда растение станет давать плоды.

Если вы решитесь выращивать огурцы немецким способом, то красота и польза будут в одном флаконе. Растения получат максимум света и места, а огороднику будет очень легко ухаживать за такой "огуречной елкой" и собирать щедрый урожай.

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