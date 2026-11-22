Андрей Бабиш раскритиковал сокращение финансирования Чехии, а также расходы на содержание европейских институтов.

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В Чехии против новой помощи Украине / Коллаж, Главред, фото: grantist.com, 33 ОМБр

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В Праге раскритиковали сокращение финансирования Чехии

Бабиш выступил против выделения Украине 100 млрд евро из бюджета ЕС

Предложенный бюджет Европейского Союза неприемлем для Чехии, в том числе, из-за расходов на помощь Украине, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Как сообщает Irozhlas, Бабиш раскритиковал сокращение финансирования Чехии, а также расходы на содержание европейских институтов.

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Известно, что 21 ноября президент Европейского совета Антониу Кошта представил обновленные рамки переговоров по многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Они предусматривают сокращение финансирования на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии, который ряд стран считает слишком обременительным.

Премьер Чехии выступил против сокращения бюджетных расходов. По его словам, ирландское председательство предлагает уменьшить их на 32 млрд евро.

"Это для нас абсолютно неприемлемо", - заявил он.

Он подчеркнул, что Чехия вносит все более значительные взносы в бюджет ЕС. По его словам, новое предложение предусматривает сокращение финансирования страны на 7,5 млрд крон.

Кроме того, чешский премьер возмутился тем, что на содержание европейских институтов, таких как Европарламент, Еврокомиссия и чиновники, в течение семи лет предусмотрено 100 млрд евро.

Также Бабиш выступил против выделения Украине 100 млрд евро из бюджета Европейского Союза.

"Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Украина должна получать деньги вне европейского бюджета", - подчеркнул он.

В Чехии сделали резкий выпад в адрес Зеленского

Чешская партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) выступила с инициативой отменить вручение Владимиру Зеленскому ордена Белого льва - высшей государственной награды страны. Подобный шаг ранее предпринимался в Польше. Поводом для недовольства чешских политиков стало решение назвать одно из подразделений Сил специальных операций Украины в честь героев УПА.

/ Инфографика: Главред

Ранее президент Чехии заявил о том, что мир между Украиной и РФ был "совсем близко". Решение Трампа по российскому дизтопливу усложнило достижение перемирия, считает Петр Павел.

Как сообщал Главред, Чехия изменила правила для украинских мужчин. Чехия больше не будет предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста, которые не исполнили военную обязанность в Украине.

Напомним, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, связанного с украинскими беженцами. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. Сейчас официальные стороны анализируют первые результаты.

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