"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

Дарья Пшеничник
22 января 2026, 19:31
В Чехии могут изменить закон lex Ukraine в отношении украинских беженцев.
  • Чехия хочет пересмотреть lex Ukraine и ужесточить правила для беженцев
  • В стране сейчас более 396 тысяч украинцев с временной защитой

В Чехии заговорили о возможном пересмотре закона lex Ukraine, который регулирует пребывание украинских беженцев. Новоизбранный председатель Палаты депутатов и лидер движения "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура заявил, что действующие правила якобы создают риски для безопасности государства и требуют существенного обновления.

Окамура сообщил, что его команда уже готовит предложения по изменениям в законодательство, принятое после начала полномасштабного вторжения России. По его мнению, нынешние нормы предоставляют иностранцам "чрезмерные преимущества", а государство не должно продолжать защищать лиц, которые неоднократно нарушали закон, пишет idnes.cz

Конкретные поправки политик пообещал обнародовать после принятия бюджета на 2026 год. Именно этот документ правительство планирует рассмотреть 19 января. Новая коалиция уже отклонила предыдущий проект с дефицитом в 286 миллиардов крон.

Одним из первых шагов Окамуры на посту стало снятие украинского флага со здания Палаты депутатов - жест, который вызвал протест бывшей правительственной коалиции. Депутаты предыдущего состава вывесили украинские флаги из окон своих кабинетов.

Окамура также раскритиковал решение ЕС продлить временную защиту украинцев до марта 2027 года, заявив, что его политическая сила "не согласна с диктатом Брюсселя".

Осторожная позиция МВД

Вероятный министр внутренних дел от движения ANO Любомир Метнар воздержался от резких заявлений, но признал: Чехия должна быть готова к различным сценариям - как к завершению войны, так и к ее затягиванию. Он напомнил, что механизм временной защиты будет действовать еще как минимум два года, а миграционное давление может меняться в зависимости от ситуации.

Статистические данные и экономический баланс

Бывший премьер Петр Фиала ранее сообщал, что расходы Чехии на поддержку Украины с 2022 года достигли 91,3 млрд крон. В то же время доходы государства от налогов и взносов украинцев, а также компенсаций за военную помощь превысили 100 млрд крон.

Экс-глава МВД Вит Ракушан отмечал, что страна успешно справилась с наплывом беженцев: на легальном рынке труда работают около 170 тысяч украинцев.

По данным МВД Чехии, по состоянию на 21 декабря в стране находились 396 318 украинцев с временной защитой. Около 80 тысяч подали заявки на специальный долгосрочный вид на жительство, и примерно 15 тысяч уже выполнили все требования.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Украинцы за рубежом - последние новости

Ранее Главред сообщал , что администрация президента США Дональда Трампа готовится депортировать из страны несколько десятков украинцев уже в понедельник, 17 ноября.

Кроме того, в августе 2025 года США также объявляли о депортации украинцев, не уточняя количество. По данным украинского посольства, на конец мая в депортационных центрах находились 24 украинца, которых планировали вывезти.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.

Вас может заинтересовать:

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
