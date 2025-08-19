Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

Руслана Заклинская
19 августа 2025, 19:57
902
Первые украинские беженцы уже прибыли из США в Украину.
США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно
США впервые депортировали украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/icegov

Кратко:

  • США впервые депортировали украинских беженцев обратно в Украину
  • Точное количество депортированных и обстоятельства их выдворения не уточняются
  • Группы украинцев уже вернулись на родину

Соединенные Штаты Америки 9 августа объявили о депортации первых украинских беженцев. Они уже прибыли на территорию Украины. Об этом сообщила служба иммиграционного и таможенного контроля США.

"Вот фотографии первых минут пребывания украинских иностранцев на родине после депортации из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

видео дня

В сообщении не уточняется точное количество депортированных лиц и обстоятельства их выдворения.

На опубликованных фотографиях видны разные группы людей: на одном фото - четверо мужчин, на другом - мужчина и две женщины. Также заметны элементы украинских пунктов пропуска, что подтверждает факт возвращения граждан в Украину.

Пока украинская власть официально не комментировала действия США. Отметим, что недавно Трамп заявил, что готов предоставить украинцам, которые вынуждены были покинуть страну из-за агрессии РФ, право оставаться в США до завершения войны.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Возможна ли депортация украинцев из ЕС

Иностранцы, в частности украинцы, которые находятся в ЕС без действующих документов или нарушают условия пребывания, могут быть депортированы. Это касается тех, кто находится в стране без действующей визы, вида на жительство или нарушил условия въезда, например, превысил срок пребывания или использовал документы неправомерно.

Как рассказывал Главред, в таких случаях государства ЕС, включая Польшу, Германию и Чехию, могут применять процедуру принудительного возвращения на родину. Обжалование решения о депортации не всегда гарантирует его отмену, хотя на время рассмотрения апелляции лицу разрешается оставаться на территории страны.

Украинские беженцы в США - новости по теме

Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на программу United for Ukraine (U4U), позволявшую украинцам легально находиться в стране до 2 лет, из-за новых иммиграционных ограничений по указу Трампа.

Также администрация США разработала план потратить 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на стимулирование добровольной депортации мигрантов из зон конфликтов, в частности около 200 000 украинцев и 500 000 гаитян. План предусматривает выплату 1000 долларов тем, кто самостоятельно вернется в свои страны.

Как сообщал Главред, в марте администрация Трампа якобы планировала отменить временный правовой статус для около 240 000 украинцев, что могло привести к депортации. Однако пресс-секретарь Белого дома тогда опровергла эту информацию.

Читайте также:

Об источнике: Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE)

Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (англ. U.S. Immigration and Customs Enforcement / ICE) - федеральный правоохранительный орган при Министерстве национальной безопасности США, ответственный за соблюдение миграционного и таможенного законодательства, с дополнительными обязанностями по борьбе с международной преступностью.

Главной задачей службы является защита США от преступлений на приграничных территориях и противодействие нелегальной иммиграции, которые угрожают национальной и общественной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США беженцы новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:21Мир
США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

19:57Украина
Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

Последние новости

20:35

Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

20:21

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:00

"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбищеВидео

19:57

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

19:54

Языковой скандал на поле: что заставило судью прервать игру и показать желтуюВидео

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
19:17

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкойВидео

19:10

Новый Будапештский меморандум в Вашингтоне: что хотят навязать Украинемнение

19:01

Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

18:51

Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

Реклама
18:48

Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

18:36

Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

18:20

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:08

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:05

Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

18:01

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

18:00

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

17:59

"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

Реклама
17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:44

Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

16:43

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

16:40

Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

15:49

Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:28

Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

15:16

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

15:13

Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасностиВидео

15:13

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

15:00

Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

14:58

Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

14:31

США пообещали Украине защиту "как по 5 статье НАТО": что это может означать на самом деле

14:25

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

14:19

"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

Реклама
14:10

Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

14:04

Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в УкраинеВидео

13:51

Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

13:51

Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

13:45

Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

13:26

Мощное пламя и дымовая пелена: на юге взорвана главная "артерия" оккупантов РФ

13:12

Лаваш и рядом не стоит: рецепт вкусного рулета из популярного овоща

13:03

Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе: "Главное, что жива"

12:54

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

12:22

РФ не способна силой захватить всю Донетчину: в ISW разгромили заявление Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять