США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

Кратко:
- США впервые депортировали украинских беженцев обратно в Украину
- Точное количество депортированных и обстоятельства их выдворения не уточняются
- Группы украинцев уже вернулись на родину
Соединенные Штаты Америки 9 августа объявили о депортации первых украинских беженцев. Они уже прибыли на территорию Украины. Об этом сообщила служба иммиграционного и таможенного контроля США.
"Вот фотографии первых минут пребывания украинских иностранцев на родине после депортации из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
В сообщении не уточняется точное количество депортированных лиц и обстоятельства их выдворения.
На опубликованных фотографиях видны разные группы людей: на одном фото - четверо мужчин, на другом - мужчина и две женщины. Также заметны элементы украинских пунктов пропуска, что подтверждает факт возвращения граждан в Украину.
Пока украинская власть официально не комментировала действия США. Отметим, что недавно Трамп заявил, что готов предоставить украинцам, которые вынуждены были покинуть страну из-за агрессии РФ, право оставаться в США до завершения войны.
Возможна ли депортация украинцев из ЕС
Иностранцы, в частности украинцы, которые находятся в ЕС без действующих документов или нарушают условия пребывания, могут быть депортированы. Это касается тех, кто находится в стране без действующей визы, вида на жительство или нарушил условия въезда, например, превысил срок пребывания или использовал документы неправомерно.
Как рассказывал Главред, в таких случаях государства ЕС, включая Польшу, Германию и Чехию, могут применять процедуру принудительного возвращения на родину. Обжалование решения о депортации не всегда гарантирует его отмену, хотя на время рассмотрения апелляции лицу разрешается оставаться на территории страны.
Украинские беженцы в США - новости по теме
Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на программу United for Ukraine (U4U), позволявшую украинцам легально находиться в стране до 2 лет, из-за новых иммиграционных ограничений по указу Трампа.
Также администрация США разработала план потратить 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на стимулирование добровольной депортации мигрантов из зон конфликтов, в частности около 200 000 украинцев и 500 000 гаитян. План предусматривает выплату 1000 долларов тем, кто самостоятельно вернется в свои страны.
Как сообщал Главред, в марте администрация Трампа якобы планировала отменить временный правовой статус для около 240 000 украинцев, что могло привести к депортации. Однако пресс-секретарь Белого дома тогда опровергла эту информацию.
Об источнике: Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE)
Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (англ. U.S. Immigration and Customs Enforcement / ICE) - федеральный правоохранительный орган при Министерстве национальной безопасности США, ответственный за соблюдение миграционного и таможенного законодательства, с дополнительными обязанностями по борьбе с международной преступностью.
Главной задачей службы является защита США от преступлений на приграничных территориях и противодействие нелегальной иммиграции, которые угрожают национальной и общественной безопасности.
