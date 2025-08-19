США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

Первые украинские беженцы уже прибыли из США в Украину.

США впервые депортировали украинских беженцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/icegov

США впервые депортировали украинских беженцев обратно в Украину

Точное количество депортированных и обстоятельства их выдворения не уточняются

Группы украинцев уже вернулись на родину

Соединенные Штаты Америки 9 августа объявили о депортации первых украинских беженцев. Они уже прибыли на территорию Украины. Об этом сообщила служба иммиграционного и таможенного контроля США.

В сообщении не уточняется точное количество депортированных лиц и обстоятельства их выдворения.

В сообщении не уточняется точное количество депортированных лиц и обстоятельства их выдворения.

На опубликованных фотографиях видны разные группы людей: на одном фото - четверо мужчин, на другом - мужчина и две женщины. Также заметны элементы украинских пунктов пропуска, что подтверждает факт возвращения граждан в Украину.

Пока украинская власть официально не комментировала действия США. Отметим, что недавно Трамп заявил, что готов предоставить украинцам, которые вынуждены были покинуть страну из-за агрессии РФ, право оставаться в США до завершения войны.

Возможна ли депортация украинцев из ЕС

Иностранцы, в частности украинцы, которые находятся в ЕС без действующих документов или нарушают условия пребывания, могут быть депортированы. Это касается тех, кто находится в стране без действующей визы, вида на жительство или нарушил условия въезда, например, превысил срок пребывания или использовал документы неправомерно.

Как рассказывал Главред, в таких случаях государства ЕС, включая Польшу, Германию и Чехию, могут применять процедуру принудительного возвращения на родину. Обжалование решения о депортации не всегда гарантирует его отмену, хотя на время рассмотрения апелляции лицу разрешается оставаться на территории страны.

Украинские беженцы в США - новости по теме

Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на программу United for Ukraine (U4U), позволявшую украинцам легально находиться в стране до 2 лет, из-за новых иммиграционных ограничений по указу Трампа.

Также администрация США разработала план потратить 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на стимулирование добровольной депортации мигрантов из зон конфликтов, в частности около 200 000 украинцев и 500 000 гаитян. План предусматривает выплату 1000 долларов тем, кто самостоятельно вернется в свои страны.

Как сообщал Главред, в марте администрация Трампа якобы планировала отменить временный правовой статус для около 240 000 украинцев, что могло привести к депортации. Однако пресс-секретарь Белого дома тогда опровергла эту информацию.

Об источнике: Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (ICE) Миграционная и таможенная правоохранительная служба США (англ. U.S. Immigration and Customs Enforcement / ICE) - федеральный правоохранительный орган при Министерстве национальной безопасности США, ответственный за соблюдение миграционного и таможенного законодательства, с дополнительными обязанностями по борьбе с международной преступностью. Главной задачей службы является защита США от преступлений на приграничных территориях и противодействие нелегальной иммиграции, которые угрожают национальной и общественной безопасности.

