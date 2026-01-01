Укр
Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шаг

Юрий Берендий
1 января 2026, 19:22обновлено 1 января, 19:52
Зеленский подытожил результаты переговоров Украины с европейскими и американскими партнерами, очертив дальнейшие шаги для достижения мира.
Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру / Коллаж:Гларед, фото: скриншот из видео, Рустем Умеров/Telegram

О чем сказал Зеленский:

  • Украина хочет возобновить процесс обменов военнопленными с Россией
  • На следующей неделе состоится ряд встреч по гарантиям безопасности для Украины и завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл результаты переговоров украинской делегации с представителями стран Европы и США об окончании войны. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

Зеленский сообщил, что сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров проводит ряд встреч в Турции - сначала с главой турецкого МИД, а затем с представителями разведки. Ключевой темой переговоров является возобновление обменов, над чем Украина активно работает накануне нового года.

"Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена. В прошлом году обмены были активными, под конец года, к сожалению, затормозили, надо теперь восстановить", - указал он.

Президент также отметил, что Умеров ежедневно поддерживает контакт с американской командой и европейскими партнерами. Параллельно готовятся новые форматы взаимодействия и важные международные встречи.

Кроме того, 3 января в Украине запланирована встреча советников по вопросам национальной безопасности, которая станет первым таким событием на украинской территории, посвященным теме мира. Участие подтвердили 15 стран, а также представители европейских институтов и НАТО, при этом американская сторона присоединится онлайн.

5 января состоится встреча военного уровня - соберутся начальники генеральных штабов, где основное внимание уделят гарантиям безопасности для Украины.

"Политически почти все готово, и важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в небе, на земле, на море, если нам удастся закончить войну. А именно это - ключевая цель для всех нормальных людей", - указал Зеленский.

Президент Украины добавил, что 6 января запланированы переговоры на уровне лидеров европейских государств и стран Коалиции желающих. Украина готовится к ним с целью усиления поддержки и достижения большей политической определенности относительно гарантий безопасности и будущего мирного соглашения.

"Спасибо всем, кто нам помогает", - резюмировал глава государства.

Какую ловушку готовит Путин для Трампа - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия хочет значительно большего, чем формальная капитуляция Украины, ведь стратегической целью Кремля является ослабление Соединенных Штатов. Такую оценку озвучил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он отметил, что Путин и российское руководство видят серьезную возможность воспользоваться президентством Дональда Трампа для дальнейшего ослабления США.

По его мнению, имитация переговорного процесса по Украине может стать одним из рычагов давления на Вашингтон через использование личных уязвимостей Трампа, в частности его нарциссизма и стремления к популярности и материальной выгоде. Целью такой тактики является дестабилизация ситуации в самих Соединенных Штатах, усиление внутреннего хаоса и провоцирование глубокого противостояния, которое может приобрести черты внутреннего конфликта.

"Когда США будут ослаблены в результате ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов - не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира", - пояснил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские государства, которые готовы присоединиться к военной составляющей так называемой коалиции желающих, рассматривают возможность направления в Украину до 15 тысяч своих военнослужащих в течение первых шести месяцев после завершения боевых действий. Об этом пишет Welt, ссылаясь на источники в Брюсселе.

В то же время часть европейских лидеров и руководителей правительств продолжают относиться с недоверием к Дональду Трампу. Они рекомендовали Владимиру Зеленскому быть максимально осмотрительным накануне встречи с президентом США. Об этом говорится в стенограмме видеоконференции между европейскими политиками и главой украинского государства, которую получило издание Spiegel.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что без дальнейшей поддержки Соединенных Штатов Украина не сможет одержать победу в войне против России. Он заявил об этом в интервью Fox News.

Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий.

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:52

ГУР одурачило спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке хомячка за 51 секунду

