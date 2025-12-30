"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоров

Президент обозначил позицию Украины по вопросу территорий.

https://glavred.info/ukraine/eto-za-predelami-zakona-zelenskiy-nazval-samyy-slozhnyy-punkt-mirnyh-peregovorov-10728101.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал самое главное препятствие на пути к миру с Россией / Коллаж: Главред, фото: ОП

Ключевые тезисы Зеленского:

Территориальный вопрос – самый сложный в поиске мирного решения

Выход из Донбасса является худшим путем

Референдум по мирному соглашению, вероятно, не даст положительного результата

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

В интервью Fox News он сказал, что Украина не может просто отказаться от своих территорий, ведь это противоречит украинскому законодательству, позиции общества и реальной ситуации на местах. Зеленский добавил, что на этих территориях проживают около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий.

видео дня

"Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе — там живут люди, там находится наша армия", - подчеркнул президент.

Он также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%.

"Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды — это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами", - рассказал Зеленский.

Комментируя возможность референдума по территориям, Зеленский заявил, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

"Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины", - считает президент.

Зеленский также считает, что после подписания соглашения, например, с президентом Трампом, глупо проводить референдум, зная, что он провалится. Президент расценил это как глупость. По его словам, необходимо найти настоящий мир, который будет полностью приемлем для украинского народа.

"Если мы не глупы, мы не пойдем на референдум после подписания соглашения с президентом Трампом. После подписания мы не можем идти на референдум, зная, что он провалится. Я считаю это глупостью. Я так думаю. Поэтому мы должны найти настоящий мир, приемлемый для украинского народа. Другого пути нет", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео - Зеленский высказался о проведении референдума в Украине:

Что Зеленский говорил раньше о проведении референдума

Как писал Главред, во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение из двадцати пунктов на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

"Украина вынесет это соглашение на ратификацию парламента в формате и/или проведет всеукраинский референдум для одобрения в формате "да" или "нет". Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности вступят в силу только при условии полной ратификации соглашения или его одобрения референдумом.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

29 декабря Зеленский рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема — неподобающий состав делегаций и формат встреч.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", — уточнил он.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред