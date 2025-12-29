Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

Президент Украины рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
Они обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.
Гарантии безопасности
Президент Украины предложил Трампу предоставить сильные гарантии безопасности на 30-50 лет. Американский президент пообещал их рассмотреть.
"Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", - сказал Зеленский.
Новость дополняется...
