Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

Стороны обсудили вопрос гарантий безопасности для Украины на несколько десятков лет.

https://glavred.info/politics/soglasheniya-na-50-let-i-mirnyy-plan-zelenskiy-ozvuchil-detali-peregovorov-s-trampom-10727879.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал подробности переговоров с Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины рассказал детали переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Они обсудили мирный план из 20-ти пунктов и гарантии безопасности для Украины. Трамп рассказал Зеленскому, на какие шаги готов пойти Путин.

Гарантии безопасности

Президент Украины предложил Трампу предоставить сильные гарантии безопасности на 30-50 лет. Американский президент пообещал их рассмотреть.

видео дня

"Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", - сказал Зеленский.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред