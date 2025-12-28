Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

Анна Косик
28 декабря 2025, 09:10
547
Украинский лидер настроен на серьезный разговор по сверхважным для Украины вопросам.
Трамп, Зеленский
Стало известно, что будут обсуждать украинский и американский лидеры / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Офис президента Украины

Главное:

  • Встреча Зеленского и Трампа может быть напряженной
  • У Украины и США все еще остаются разногласия по некоторым критически важным вопросам

Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Они имеют целью продолжить обсуждение мирного плана для прекращения войны.

Но, как сообщает Reuters, напряжение перед встречей лидеров повышается, потому что президенты столкнутся с "существенными разногласиями по ключевым вопросам". Ситуация осложняется, в частности, из-за провокационных воздушных атак страны-агрессора России на Украину.

видео дня

Из-за чего может возникнуть напряжение между Зеленским и Трампом

Президент Украины накануне сообщил журналистам, что планирует во время этой встречи обсудить судьбу Донбасса и будущее Запорожской АЭС, которая сейчас находится в оккупации.

Зеленский отмечал, что все еще надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. В противном случае весь план из 20 пунктов будет вынесен на референдум.

Что Трамп планирует делать после встречи с Зеленским

Главред писал, что президент США сказал, что надеется на продуктивную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно, он считает, что "все пройдет хорошо".

А после разговора с украинским лидером Трамп настроен на еще один разговор - с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Президент США сказал, что разговор может состояться "так скоро, как только захочет".

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, Главред писал, что 28 декабря состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования войны и согласовать позиции по многостороннему плану, который охватывает интересы Украины, США, Европы и России.

Президент Украины во время общения с журналистами заявил, что встреча с американским коллегой состоится в публичном формате и станет свидетельством прогресса в переговорах между Украиной и Соединенными Штатами.

Впоследствии стало известно, что и президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп встреча Зеленского и Трампа мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:10Война
Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:52Война
Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:27Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

Последние новости

10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист назвал причину

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

Реклама
08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

Реклама
21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

19:19

Три батальона РФ "стерли в порошок": штурмовой полк ВСУ зачищает город на юге

19:10

Что еще важного Буш и Путин обсуждали в слитом разговоре: интересная детальмнение

18:35

Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:20

Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ

17:43

"Это нелегко": Половинкина в слезах приняла поражение в финале "Холостяка"Видео

17:42

Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФФото

17:26

Площадка для пуска у границы: названо место размещения Орешника в Беларуси

16:59

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

16:49

Где на самом деле родилась Роксолана - документы XVI века раскрыли правду

16:47

"Мамку подкосило": Леся Никитюк сообщила о болезни

16:31

После потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады - СМИ

16:20

"Очень тяжелая ситуация": в ВСУ раскрыли направление наступления РФ на юге

16:11

"Света, я всьо": Цимбалюк ответил на слухи о романе с бывшей после "Холостяка"

15:57

Им нет равных по надежности: названы 9 "вечных" кроссоверов и внедорожников

15:50

Больше вариантов нет: Зеленский назвал "красные линии" Украины в переговорах

15:32

Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

Реклама
15:08

Привлекают счастье и благополучие: 5 комнатных растений, которые принесут удачу в Новом году

14:55

Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего

14:17

Зеленский сделал заявление о выборах в Украине и предупредил о намерениях России

14:05

Украину накроет снег и штормовой ветер: синоптики предупреждают о зимней непогоде

13:58

"Думала, что это конец": украинские звезды пострадали от удара по КиевуВидео

13:21

Дроновка под контролем Украины несмотря на попытки РФ закрепиться: детали

13:21

Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

12:59

Взятки за голосование в Раде: в НАБУ разоблачили преступную группу нардепов

12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять