Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

Главное:
- Встреча Зеленского и Трампа может быть напряженной
- У Украины и США все еще остаются разногласия по некоторым критически важным вопросам
Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Они имеют целью продолжить обсуждение мирного плана для прекращения войны.
Но, как сообщает Reuters, напряжение перед встречей лидеров повышается, потому что президенты столкнутся с "существенными разногласиями по ключевым вопросам". Ситуация осложняется, в частности, из-за провокационных воздушных атак страны-агрессора России на Украину.
Из-за чего может возникнуть напряжение между Зеленским и Трампом
Президент Украины накануне сообщил журналистам, что планирует во время этой встречи обсудить судьбу Донбасса и будущее Запорожской АЭС, которая сейчас находится в оккупации.
Зеленский отмечал, что все еще надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. В противном случае весь план из 20 пунктов будет вынесен на референдум.
Что Трамп планирует делать после встречи с Зеленским
Главред писал, что президент США сказал, что надеется на продуктивную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно, он считает, что "все пройдет хорошо".
А после разговора с украинским лидером Трамп настроен на еще один разговор - с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Президент США сказал, что разговор может состояться "так скоро, как только захочет".
Встреча Зеленского и Трампа - что известно
Напомним, Главред писал, что 28 декабря состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования войны и согласовать позиции по многостороннему плану, который охватывает интересы Украины, США, Европы и России.
Президент Украины во время общения с журналистами заявил, что встреча с американским коллегой состоится в публичном формате и станет свидетельством прогресса в переговорах между Украиной и Соединенными Штатами.
Впоследствии стало известно, что и президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Читайте также:
- "Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина
- В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ
- Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред