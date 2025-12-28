Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

Украинский лидер настроен на серьезный разговор по сверхважным для Украины вопросам.

https://glavred.info/war/napryazhenie-pered-vstrechey-zelenskogo-i-trampa-rastet-smi-nazvali-prichinu-10727615.html Ссылка скопирована

Стало известно, что будут обсуждать украинский и американский лидеры / Коллаж: Главред, фото УНИАН, Офис президента Украины

Главное:

Встреча Зеленского и Трампа может быть напряженной

У Украины и США все еще остаются разногласия по некоторым критически важным вопросам

Сегодня, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Они имеют целью продолжить обсуждение мирного плана для прекращения войны.

Но, как сообщает Reuters, напряжение перед встречей лидеров повышается, потому что президенты столкнутся с "существенными разногласиями по ключевым вопросам". Ситуация осложняется, в частности, из-за провокационных воздушных атак страны-агрессора России на Украину.

видео дня

Из-за чего может возникнуть напряжение между Зеленским и Трампом

Президент Украины накануне сообщил журналистам, что планирует во время этой встречи обсудить судьбу Донбасса и будущее Запорожской АЭС, которая сейчас находится в оккупации.

Зеленский отмечал, что все еще надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. В противном случае весь план из 20 пунктов будет вынесен на референдум.

Что Трамп планирует делать после встречи с Зеленским

Главред писал, что президент США сказал, что надеется на продуктивную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно, он считает, что "все пройдет хорошо".

А после разговора с украинским лидером Трамп настроен на еще один разговор - с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Президент США сказал, что разговор может состояться "так скоро, как только захочет".

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Напомним, Главред писал, что 28 декабря состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования войны и согласовать позиции по многостороннему плану, который охватывает интересы Украины, США, Европы и России.

Президент Украины во время общения с журналистами заявил, что встреча с американским коллегой состоится в публичном формате и станет свидетельством прогресса в переговорах между Украиной и Соединенными Штатами.

Впоследствии стало известно, что и президент США Дональд Трамп оптимистично настроен относительно предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред