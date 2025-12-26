Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

Вы узнаете:
- Трамп дал понять, что считает себя ключевой фигурой в переговорном процессе
- Президент США намерен поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп высказался про мирную сделку и заявил, что намерен поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент США в интервью Politico сказал, что надеется на продуктивную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в эти выходные. "Думаю, с ним все пройдет хорошо", — заявил Дональд Трамп.
Зеленский собирается обсудить с Трампом драфт плана из 20 пунктов, который в начале недели он озвучил журналистам. Politico написало, что к этому плану Трамп, похоже, отнесся довольно прохладно и не спешил его одобрять.
"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп заявил, что вскоре собирается поговорить с Путиным. Президент США сказал, что разговор может состояться "так скоро, как только захочет".
"Я думаю, у нас с ним [президентом Украины] все пойдет хорошо. Я думаю, все пойдет хорошо и с путиным", — добавил Дональд Трамп.
Журналисты отметили, что Россия пока не продемонстрировала никаких признаков готовности к компромиссам, на что Трамп отреагировал, что ее экономика "в тяжелом, очень тяжелом состоянии".
Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости
Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.
Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.
Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
