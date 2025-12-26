Кроме того, Трамп заявил, что вскоре собирается поговорить с Путиным.

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю / Коллаж: Главред, фото: ОП

Трамп дал понять, что считает себя ключевой фигурой в переговорном процессе

Президент США намерен поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп высказался про мирную сделку и заявил, что намерен поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США в интервью Politico сказал, что надеется на продуктивную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в эти выходные. "Думаю, с ним все пройдет хорошо", — заявил Дональд Трамп.

Зеленский собирается обсудить с Трампом драфт плана из 20 пунктов, который в начале недели он озвучил журналистам. Politico написало, что к этому плану Трамп, похоже, отнесся довольно прохладно и не спешил его одобрять.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что вскоре собирается поговорить с Путиным. Президент США сказал, что разговор может состояться "так скоро, как только захочет".

"Я думаю, у нас с ним [президентом Украины] все пойдет хорошо. Я думаю, все пойдет хорошо и с путиным", — добавил Дональд Трамп.

Журналисты отметили, что Россия пока не продемонстрировала никаких признаков готовности к компромиссам, на что Трамп отреагировал, что ее экономика "в тяжелом, очень тяжелом состоянии".

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, мирный план, который Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц, насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям. Президент раскрыл основные пункты соглашения.

Во время общения с журналистами 24 декабря Зеленский заявил, что Украина вынесет мирное соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом.

Также Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

