Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

Дарья Пшеничник
10 февраля 2026, 04:41
Морские камушки — это сахарное или фруктово-ягодное драже, которое по форме и цвету максимально напоминало настоящую морскую гальку.
Драже
Драже "Морские камушки" / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • "Морские камушки" стали символом летних поездок и ностальгии по морю
  • Идею создать драже, похожее на гальку, придумали одесские технологи
  • Эти сладости до сих пор остаются частью культурной памяти нескольких поколений

Эти сладости, которые выглядят как яркие, гладкие камушки, давно стали символом детства. Для одних "морские камушки" были просто недорогим драже с изюмом, для других – неотъемлемой частью летнего отдыха: море, пляж, вокзал и поезд, в котором половина пакета исчезала еще до первой остановки.

Главред решил воссоздать историю сладостей, ставших культурным кодом нескольких поколений.

Как родилась легенда

"Морские камушки" — это сахарное или фруктово-ягодное драже, которое специально делали похожим на морскую гальку: разные формы, пестрые цвета, глянцевый блеск. Внутри — либо помадная масса, либо изюм, пропитанный фруктовой эссенцией. Именно сочетание формы, цвета и аромата создавало эффект "сладкого сувенира из моря", пишет Телеграф.

Предшественником считают драже "Весна", которое появилось еще в 1950-х. Но именно "камешки" стали настоящим хитом — благодаря идее, родившейся... на крымском побережье.

Одесский след

По фабричной легенде, окончательный вид конфет придумали технологи одесской фабрики им. Розы Люксембург. Во время отдыха в Ялте и Коктебеле они рассматривали настоящую гальку и решили: а почему бы не сделать конфеты, которые будут выглядеть так же.

Идею поддержали, производство запустили в Одессе, а дети по всему Союзу верили, что каждый цвет имеет свой вкус - хотя начинка была одинаковая.

Как их изготавливали

Процесс был классическим для драже:

  • формировали корпус — помадный или с изюмом;
  • в больших вращающихся котлах наращивали сахарную оболочку;
  • красили сиропами;
  • глянсировали воском или парафином, чтобы придать "морской" блеск.

Именно этот блеск и делал конфеты узнаваемыми - как будто их действительно отполировали волны.

Камешки сегодня

Современные производители продолжают идею: на полках есть и сахарные, и шоколадные "камушки" с разными начинками. Но для многих настоящие — это те самые одесские, изюмные, с ароматом моря и детских каникул.

"Морские камешки" остаются не просто сладостями, а частью коллективной памяти — напоминанием о времени, когда даже маленькая конфета могла пахнуть летом и отдыхом.

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

