Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

В центре галактики находится не чёрная дыра, а сверхплотное образование из тёмной материи, вокруг которого формируется протяжённое гало.

Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В центре галактики находится не чёрная дыра, а сверхплотное образование

Ключевую роль в модели играют ультралёгкие фермионные частицы тёмной материи

Традиционно быстрые орбиты звёзд в центре Млечного Пути связывают с присутствием сверхмассивной чёрной дыры, а устойчивое вращение галактики на периферии — с влиянием тёмной материи. Однако астрофизики из Института Ла-Платы предложили модель, объединяющую оба явления в рамках одного механизма.

Согласно их гипотезе, в центре галактики находится не чёрная дыра, а сверхплотное образование из тёмной материи, вокруг которого формируется протяжённое гало. Эти две структуры рассматриваются как части единого непрерывного объекта, определяющего динамику всей галактики, пишет Daily Mail.

Ключевую роль в модели играют ультралёгкие фермионные частицы тёмной материи. Теоретически они способны создавать компактное ядро, обеспечивающее экстремальные скорости звёзд вблизи центра, и одновременно поддерживать плавное вращение галактики на больших расстояниях.

Важно, что такая конфигурация может воспроизводить наблюдаемые эффекты, ранее считавшиеся характерными исключительно для чёрных дыр. В частности, искривление света вокруг плотного ядра тёмной материи способно формировать изображение, визуально совпадающее с "тенью" галактического центра, зафиксированной телескопом Event Horizon Telescope.

Авторы отмечают, что существующие наблюдения не позволяют однозначно отличить чёрную дыру от плотного сгустка тёмной материи. При этом новая модель выгодно отличается тем, что описывает структуру и вращение Млечного Пути как проявления единого физического процесса.

Окончательный выбор между сценариями станет возможен лишь с появлением более точных наблюдательных данных, способных выявить специфические признаки чёрных дыр, отсутствующие в альтернативной теории.

Необычная находка в глубинах космоса: мнение исследователей

