Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

Алексей Тесля
10 февраля 2026, 05:05
22
В центре галактики находится не чёрная дыра, а сверхплотное образование из тёмной материи, вокруг которого формируется протяжённое гало.
Новое слово в исследовании космоса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Традиционно быстрые орбиты звёзд в центре Млечного Пути связывают с присутствием сверхмассивной чёрной дыры, а устойчивое вращение галактики на периферии — с влиянием тёмной материи. Однако астрофизики из Института Ла-Платы предложили модель, объединяющую оба явления в рамках одного механизма.

Согласно их гипотезе, в центре галактики находится не чёрная дыра, а сверхплотное образование из тёмной материи, вокруг которого формируется протяжённое гало. Эти две структуры рассматриваются как части единого непрерывного объекта, определяющего динамику всей галактики, пишет Daily Mail.

Ключевую роль в модели играют ультралёгкие фермионные частицы тёмной материи. Теоретически они способны создавать компактное ядро, обеспечивающее экстремальные скорости звёзд вблизи центра, и одновременно поддерживать плавное вращение галактики на больших расстояниях.

Важно, что такая конфигурация может воспроизводить наблюдаемые эффекты, ранее считавшиеся характерными исключительно для чёрных дыр. В частности, искривление света вокруг плотного ядра тёмной материи способно формировать изображение, визуально совпадающее с "тенью" галактического центра, зафиксированной телескопом Event Horizon Telescope.

Авторы отмечают, что существующие наблюдения не позволяют однозначно отличить чёрную дыру от плотного сгустка тёмной материи. При этом новая модель выгодно отличается тем, что описывает структуру и вращение Млечного Пути как проявления единого физического процесса.

Окончательный выбор между сценариями станет возможен лишь с появлением более точных наблюдательных данных, способных выявить специфические признаки чёрных дыр, отсутствующие в альтернативной теории.

Необычная находка в глубинах космоса: мнение исследователей

Таинственный объект межзвёздного происхождения, который недавно вошёл в пределы Солнечной системы, удивил учёных своими неожиданными характеристиками. Речь идёт о комете 3I/ATLAS — лишь о втором за всю историю наблюдений теле, прибывшем из-за границ нашей планетной системы. Последние данные свидетельствуют о том, что её реальные размеры оказались гораздо скромнее первоначальных оценок. При этом, вопреки своей малой величине, комета демонстрирует экстремальную активность, выбрасывая в окружающее пространство огромные массы углекислого газа — около 940 триллионов молекул каждую секунду, что ставит её в ряд самых "бурных" подобных объектов, известных современной астрономии.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

