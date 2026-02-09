Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

10 февраля в Киеве снова будут действовать временные индивидуальные графики отключения электроэнергии.

Запланированы графики отключения электроэнергии для потребителей в Киеве и Киевской области

Будут действовать графики отключения света в соответствии с очередями

Отключения электроэнергии для потребителей в Киеве и Киевской области запланировано во вторник, 10 февраля.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram поставщика – компании ДТЭК.

Сообщается, что 10 февраля в Киевской области будут действовать графики отключения света в соответствии с очередями:

1.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

1.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

2.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

2.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;

3.1 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

3.2 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

4.1 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

4.2 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;

5.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

5.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

6.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;

6.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00.

Кроме того, 10 февраля, в Киеве снова будут действовать временные индивидуальные графики отключения электроэнергии, сообщает ДТЭК.

В этом случае деление на подгруппы не применяется, а действуют графики разработанные отдельно для каждого адреса.

Массовые обесточивания: информация от Минэнерго

Энергетическая система Украины по-прежнему находится в критическом состоянии. На всех объектах, пострадавших в результате ударов, без остановки ведутся восстановительные работы. В Министерстве энергетики сообщили, что после последней масштабной атаки РФ, по итогам заседания штаба по ликвидации чрезвычайных последствий в Киеве и области, энергосеть продолжает функционировать при предельных нагрузках.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

