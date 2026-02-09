Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

Важное:
Отключения электроэнергии для потребителей в Киеве и Киевской области запланировано во вторник, 10 февраля.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram поставщика – компании ДТЭК.
Сообщается, что 10 февраля в Киевской области будут действовать графики отключения света в соответствии с очередями:
- 1.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 1.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 2.1 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 2.2 очередь – без света с 00:00 до 02:30, с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 23:30;
- 3.1 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 3.2 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 4.1 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 4.2 очередь – без света с 00:00 до 06:00, с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 24:00;
- 5.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 5.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 6.1 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
- 6.2 очередь – без света с 02:30 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00.
Кроме того, 10 февраля, в Киеве снова будут действовать временные индивидуальные графики отключения электроэнергии, сообщает ДТЭК.
В этом случае деление на подгруппы не применяется, а действуют графики разработанные отдельно для каждого адреса.
Массовые обесточивания: информация от Минэнерго
Энергетическая система Украины по-прежнему находится в критическом состоянии. На всех объектах, пострадавших в результате ударов, без остановки ведутся восстановительные работы. В Министерстве энергетики сообщили, что после последней масштабной атаки РФ, по итогам заседания штаба по ликвидации чрезвычайных последствий в Киеве и области, энергосеть продолжает функционировать при предельных нагрузках.
Отключения в Киеве - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
