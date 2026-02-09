Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

Дарья Пшеничник
9 февраля 2026, 17:12
25
Вкус и аромат этого простого блюда можно улучшить в разы, если добавить всего один, на первый взгляд, необычный ингредиент.
Картофель
Как улучшить вкус вареного картофеля / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

  • Шелуха чеснока делает вареный картофель более ароматным и нежным
  • Эфирные масла из кожуры действуют как природный ароматизатор
  • Достаточно нескольких сухих шелух, чтобы картофель стал рассыпчатым

видео дня

Большинство хозяек варят картофель по классической схеме - вода, соль и немного терпения. Но профессиональные повара отмечают, что даже такое простое блюдо может заиграть новыми ароматами, если добавить в кастрюлю один неожиданный ингредиент.

Он не меняет вкус картофеля, не делает его острым или горьким, зато заметно улучшает аромат и делает текстуру более нежной, пишет ТСН.

Что стоит положить в воду перед варкой

Речь идет об обычной шелухе чеснока. Именно в сухой кожуре содержится больше всего эфирных масел - больше, чем в зубчиках. При нагревании эти вещества раскрываются мягко и деликатно, создавая легкий овощной аромат, похожий на домашний бульон.

Картофель после такого варки получается ароматным, как будто запеченным, но без резкого чесночного привкуса.

Почему этот метод работает

Чесночная кожура действует как природный ароматизатор. Во время кипения она отдает воде летучие соединения, которые равномерно проникают в картофель. Эфирные масла слегка размягчают внешний слой клубня, благодаря чему картофель становится рассыпчатым, но не разваривается.

После варки блюдо имеет тонкий, теплый аромат, который не ассоциируется с чесноком. Такой картофель вкусен даже без масла, а с добавлением зелени или капли масла становится еще более выразительным.

Как правильно использовать этот трюк

  • достаточно 2–3 сухих шелухи на кастрюлю;
  • добавлять их следует в холодную воду перед закипанием;
  • после готовности картофеля кожуру нужно вынуть.

Метод подходит даже тем, кто не любит чесночный вкус — аромат остается очень мягким и естественным.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картошка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Могут ли ТСК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТСК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

17:34Война
США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операции

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операции

17:32Мир
Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Понедельник начнется с отключений: новый график для Днепра и области на 9 февраля

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

РФ обстреляла ракетами Киевскую область: куда целился враг

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетов

"Лучшие в мире": Зеленский анонсировал передачу Украине 250 самолетов

Последние новости

17:34

Могут ли ТСК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

17:32

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операции

17:30

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:12

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

16:42

"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень самыми большими в Украине рогами

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – КоваленкоРакетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
16:38

Украинские "Фламинго" ударили по России: есть попадания, новые последствия атакиВидео

16:36

Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

16:30

Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

16:14

Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

Реклама
16:12

Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

15:41

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

14:52

Самая высокая вершина Польши: где находится и превосходит ли она Говерлу

14:49

"Дух Анкориджа": в Кремле заговорили об условиях "прорыва" в мирных переговорах

14:45

"Это мой грех": Иво Бобул заставил бывшую жену избавиться от ребенка

14:21

"У меня есть человек": Боржемская рассекретила свои отношения

14:14

Минус 6 тысяч FPV-дронов: украинские воины блестяще атаковали важные цели РФ

14:09

"Уже пережито": Елена Мозговая сделала громкое заявление о личном

14:07

В два раза дешевле и вкуснее магазинных: как сделать джерки дома без сушилки

13:45

Масленица 2026: рецепт шикарных блинов, от которых все ахнутВидео

13:45

10 февраля нельзя устраивать громкие застолья: какой церковный праздник

Реклама
13:27

"Через боль": Jerry Heil заявила о предательстве на фоне скандалов Нацотбора

13:26

Таро-прогноз на затмение 17 февраля: у кого начнется светлая полоса, а кого ждут большие деньгиВидео

13:20

Пригреет до +5 градусов: когда в Ровенскую область придет резкое потепление

13:17

"Покровск вот-вот перейдет в руки россиян": в DeepState предупредили о последних боях

12:50

Потап удивил появлением с Настей Каменских - где они находятся

12:33

Мобильный оператор повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

12:24

Когда Масленица 2026 в Украине: что можно и нельзя есть в эту неделю

12:19

Состоит всего из двух домов: в центре Львова есть улица с удивительной историей

12:06

Украинскую старшую школу перезагружают: что изменится для детей

12:03

Ирина Билык публично высказала жалобу — премьер-министр ответила лично

11:57

Что делать с разбитыми горшками: семь гениальных идей для садаВидео

11:43

Силы обороны зачистили от россиян Чугуновку и установили там флагВидео

11:23

Китайский гороскоп на завтра 10 февраля: Кроликам - унижение, Петухам - неприятности

11:22

РФ может выпустить до 32 баллистических ракет за атаку: эксперт оценил угрозу

10:50

В Харькове объявлен I уровень опасности: какая будет погода

10:48

В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

10:46

"Осуждаю": Кондратюк резко высказался о скандале Русланы на Нацотборе

10:40

"С глубокой скорбью": умер заслуженный артист Украины

10:34

РФ собирает авиационный кулак: что известно о подготовке нового удара по Украине

10:25

Радикальный эксперимент: семья полностью отказалась от продуктов из магазина

Реклама
10:16

РФ усилит баллистические атаки: какие регионы окажутся под наибольшей угрозой

09:54

США перехватили разговор иностранной разведки, где фигурировало лицо из окружения Трампа

09:52

Россияне ударили дронами по Богодухову: погибла мать с ребенкомФото

09:32

Ночью РФ била по Одессе: погиб мужчина, два человека пострадалиФото

09:22

"Было с самого начала понятно": Monokate разоблачила голосование на Нацотборе

09:10

Гороскоп на завтра 10 февраля: Овнам - расходы, Козерогам - развлечения

09:06

После 9 февраля станет легче: у трех знаков зодиака заканчивается черная полоса

08:54

Москва пошла на шаг, близкий к ядерной эскалациимнение

08:36

Zara окончательно уходит из Днепра, еще два города - под вопросом

08:26

"Несколько дней будут очень тяжелыми": украинцам грозит сильный холод без света - CNN

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять