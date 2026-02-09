Укр
В Украине завершается период сильных морозов: синоптик утешила "теплым" прогнозом

Дарья Пшеничник
9 февраля 2026, 10:48
Антициклон обеспечит сухую погоду по всей стране. Только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.
В Украине ослабевают морозы

Главное из новости:

  • По словам синоптика, морозы ослабевают, антициклон приносит потепление в Украину
  • Киев и большинство областей выходят из периода лютых холодов

Период самых суровых морозов в Украине подходит к концу - об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, холод отступает под давлением мощного антициклона.

"Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом", - отметила она.

Морозы ночью еще ударят, но уже в последний раз

Согласно прогнозу эксперта, в ночь на 10 февраля столбики термометров в большинстве областей опустятся до -12...-20 °C, а на севере - до -22 °C. Днем ожидается заметное ослабление холода:

  • в центральных и восточных областях - от -4 до -11 °C,
  • на юге и западе - -2...-4 °C,
  • в Закарпатье возможны +2 °C.

Ветер преимущественно южный, умеренный, но на западе возможны сильные порывы.

Диденко отмечает, что антициклон обеспечит сухую погоду по всей стране. Только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.

Киев прощается с лютыми морозами

В столице, по словам Диденко, "наконец-то заканчивается эпоха сильных морозов". Ночь еще может "укусить" до -20 °C, но днем в Киеве будет солнечно, сухо и около -10 °C. Во второй половине дня усилится южный ветер.

Впереди - ощутимое потепление

Синоптик прогнозирует, что в ближайшие дни температура будет расти. Хотя зима еще напомнит о себе отдельными волнами холода, общая тенденция - к смягчению. Диденко подводит итог оптимистично: "Мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются от страха и от одной мысли, что после февраля придет март".

Наталия Диденко инфографика

Погода в Украине - последние новости

Напомним, погода в Украине в начале недели будет холодной. В то же время, как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, ближе к выходным ожидается потепление.

Как сообщал Главред, в Полтаве и области ожидаются значительные колебания температурного режима. После повышения температуры на выходных до 0 градусов, с понедельника синоптики прогнозируют возвращение морозов.

Также известно, что с начала недели в Тернопольскую область вернутся непродолжительные морозы. В то же время на выходных сохранится неустойчивая погода с небольшими осадками.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

