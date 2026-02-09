Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

В Украине создадут аварийные спецподразделения для восстановления света и тепла после российских атак.

Власти запускают экстренные меры для восстановления энергетики после ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГосЧС

Главные тезисы:

В Украине мобилизуют все доступные ресурсы для стабилизации энергетической системы

Спецподразделения ГосЧС будут работать как резерв и ускорять восстановление света и тепла

В Украине работают пункты обогрева

В пострадавшие регионы доставили 40 тысяч "пакетов тепла"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание спецгрупп Государственной службы чрезвычайных ситуаций для быстрого ремонта сетей после атак РФ и программу "пакеты тепла". Об этом он заявил в своем вечернем обращении 8 февраля.

По его словам, в настоящее время Украина мобилизует все доступные ресурсы для нормализации ситуации в сфере энергетики. Ключевой инновацией стало привлечение работников ГосЧС к процессу восстановления сетей и создание соответствующих специализированных сводных групп.

Новые подразделения призваны заполнить пробелы там, где местные энергетические службы не могут справиться с объемом работ. Эти сводные команды будут работать как дополнительный резерв, оперативно реагируя на аварийные ситуации. Их роль - ускорять восстановление электроснабжения и отопления в самых сложных регионах.

Зеленский добавил, что государство также привлекает к восстановлению пораженной врагом инфраструктуры столицы крупные госкорпорации. В частности, Укрзализныця увеличила количество ремонтных бригад с 40 до 60, которые помогают ликвидировать повреждения в инфраструктуре.

Нафтогаз также направил дополнительные ресурсы и специалистов для стабилизации системы теплоснабжения в Киеве.

Пока продолжается активная работа по восстановлению, государство оказывает гражданам помощь для временного решения проблем с обогревом:

По всей Украине действует разветвленная сеть пунктов обогрева, только в Киеве их более 200. В течение суток они оказали помощь 9 тысячам человек.

В регионы, которые больше всего страдают от отключений, на этой неделе было доставлено 40 тысяч специальных наборов - "пакетов тепла", чтобы помочь обеспечить базовый комфорт в сложных условиях.

Президент выразил глубокую благодарность всем специалистам на местах, которые работают непрерывно для поддержки жизнеобеспечения.

Отдельно Зеленский отметил энергетиков и коммунальщиков из Херсона и Николаева, которым приходится работать в особенно тяжелых условиях.

Как писал Главред, первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с электроэнергией остается сложной. По его словам, энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных Россией в ночь на 7 февраля.

"Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются в соответствии с установленными графиками. В частности, ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве", - рассказал министр 8 февраля.

В Укрэнерго заявили, что 9 февраля почти по всей территории Украины планируется введение почасовых графиков отключения электроэнергии. При этом в ряде регионов сохраняются и экстренные обесточивания.

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

Эксперт назвал самые проблемные регионы без тепла и света

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, сегодня в прифронтовых регионах, среди которых и Одесщина и Харьковщина, ситуация самая плохая.

В то же время, невзирая на то, что по Киеву наносятся многочисленные удары, обеспечение столицы отличается от большинства других городов. В Киеве тоже будет непросто, но он обеспечивается необходимым лучше другие населенные пункты.

