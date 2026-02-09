Свет и тепло украинцам вернут быстрее: Зеленский объявил экстренные меры

Главные тезисы:
- В Украине мобилизуют все доступные ресурсы для стабилизации энергетической системы
- Спецподразделения ГосЧС будут работать как резерв и ускорять восстановление света и тепла
- В Украине работают пункты обогрева
- В пострадавшие регионы доставили 40 тысяч "пакетов тепла"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание спецгрупп Государственной службы чрезвычайных ситуаций для быстрого ремонта сетей после атак РФ и программу "пакеты тепла". Об этом он заявил в своем вечернем обращении 8 февраля.
По его словам, в настоящее время Украина мобилизует все доступные ресурсы для нормализации ситуации в сфере энергетики. Ключевой инновацией стало привлечение работников ГосЧС к процессу восстановления сетей и создание соответствующих специализированных сводных групп.
Новые подразделения призваны заполнить пробелы там, где местные энергетические службы не могут справиться с объемом работ. Эти сводные команды будут работать как дополнительный резерв, оперативно реагируя на аварийные ситуации. Их роль - ускорять восстановление электроснабжения и отопления в самых сложных регионах.
Зеленский добавил, что государство также привлекает к восстановлению пораженной врагом инфраструктуры столицы крупные госкорпорации. В частности, Укрзализныця увеличила количество ремонтных бригад с 40 до 60, которые помогают ликвидировать повреждения в инфраструктуре.
Нафтогаз также направил дополнительные ресурсы и специалистов для стабилизации системы теплоснабжения в Киеве.
Пока продолжается активная работа по восстановлению, государство оказывает гражданам помощь для временного решения проблем с обогревом:
- По всей Украине действует разветвленная сеть пунктов обогрева, только в Киеве их более 200. В течение суток они оказали помощь 9 тысячам человек.
- В регионы, которые больше всего страдают от отключений, на этой неделе было доставлено 40 тысяч специальных наборов - "пакетов тепла", чтобы помочь обеспечить базовый комфорт в сложных условиях.
Президент выразил глубокую благодарность всем специалистам на местах, которые работают непрерывно для поддержки жизнеобеспечения.
Отдельно Зеленский отметил энергетиков и коммунальщиков из Херсона и Николаева, которым приходится работать в особенно тяжелых условиях.
Ситуация со светом - новости
Как писал Главред, первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с электроэнергией остается сложной. По его словам, энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных Россией в ночь на 7 февраля.
"Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются в соответствии с установленными графиками. В частности, ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве", - рассказал министр 8 февраля.
В Укрэнерго заявили, что 9 февраля почти по всей территории Украины планируется введение почасовых графиков отключения электроэнергии. При этом в ряде регионов сохраняются и экстренные обесточивания.
В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, зато стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.
Эксперт назвал самые проблемные регионы без тепла и света
Главред писал, что по словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, сегодня в прифронтовых регионах, среди которых и Одесщина и Харьковщина, ситуация самая плохая.
В то же время, невзирая на то, что по Киеву наносятся многочисленные удары, обеспечение столицы отличается от большинства других городов. В Киеве тоже будет непросто, но он обеспечивается необходимым лучше другие населенные пункты.
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
