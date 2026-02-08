"Новое голосование": украинцы требуют аннулировать результаты Нацотбора

Уже появился официальный комментарий от организаторов конкурса.

Руслана спровоцировала скандал на Нацотборе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELÉKA, Руслана

Кратко:

Руслана высказалась о певице LELÉKA

Почему украинцы призвали аннулировать результаты голосования

Во время финала украинского Национального отбора-2026 вспыхнул громкий скандал, а все из-за поступка члена жюри конкурса – Русланы Лыжичко.

Артистка призвала отправить на Евровидение-2026 певицу LELÉKA, хотя в это время еще шло голосование з участников.

"Я хочу сказать очень ответственные слова, я взвесила и говорю сейчас сердцем. В условиях войны нам нужно кое-что, что сильнее, чем оружие, нам нужно попасть в людские сердца. У нас есть идея, у нас есть нота, стиль и потенциальная хитовость. Мы можем дать меседж, импульс, что Украина взлетит, она уже взлетает. У нас есть самородок и я вас призываю отправить на Евровидение у Вене певицу Лелеку", - сказала Руслана.

Руслана Лыжичко / фото: instagram.com, Руслана Лыжичко

Пользователи соцсетей напомнили, что в прошлом году из жюри Нацотбора исключили солистку "Go_A" Екатерину Павленко, которая сделала репост статьи о том, что литовской группе понравились участники из "Ziferblat". Это расценили как прямую поддержку одного из участников.

Комментарии украинцев о поведении Русланы / фото: скрин instagram.com/suspilne.eurovision/

Комментарии украинцев о поведении Русланы / фото: скрин instagram.com/suspilne.eurovision/

Некоторые зрители конкурса даже призвали аннулировать результаты голосования:

"Пахнет фальсификацией";

"Извините, а где можно подать петицию за пересмотр голосов и установление справедливости!?";

"Жюри постоянно агитировало за нее. Разве это по правилам? И почему так мало времени дали на голосование? Во время блэкаутов...";

"Нужно новое голосование, которое будет длиться не 5 минут!".

Комментарий представителей Нацотбора / фото: скрин t.me/suspilne_culture

На скандал уже отреагировали организаторы конкурса и сделали официальное заявление по поводу скандала.

"Жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, дают как негативные, так и положительные комментарии. Среди прочих Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и призвала выбрать именно ее", - написано в заявлении.

Также организаторы подчеркнули, что такой комментарий не нарушает правила Национального отбора и является личной позицией Русланы.

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, после объявления результатов голосования жюри и зрителей, стало известно, что Украину на песенном конкурсе Евровидение-2026 представит певица LELÉKA. В Сети украинцы сразу же отреагировали на победу артистку в Нацотборе и высказали свое мнение.

А также певец Laud спел песню "Lightkeeper" на сцене украинского Национального отбора-2026. Артист уже не первый раз пытается попасть на песенный конкурс Евровидение, но пока ему не удавалось побеждать.

