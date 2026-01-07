Укр
Ни одного раговора без ссоры: Руслана раскрыла, как прожила 30 лет с мужем

Кристина Трохимчук
7 января 2026, 05:55
Певица очень сильно любит супруга, но не стесняется с ним спорить.
Украинская певица и победительница конкурса "Евровидение 2004" Руслана поделилась в интервью "Радіо Люкс" секретом своих крепких отношений с мужем. Артистка находится в счастливом браке с продюсером Александром Ксенофонтовым уже 30 лет.

По словам Русланы, творческий союз двух амбициозных людей не может обойтись без споров. Певица не стесняется сказать мужу слово наперекор, что уже не удивляет знакомых пары.

"Люди, которые нас очень хорошо знают, они не слышали, чтобы у нас хотя бы один разговор был без ссоры. Без споров, вернее, не ссоры", — призналась звезда.

Певица считает, что именно с пылу спора может родиться идея, которая даст новый толчок для творчества. Несмотря на вспышки эмоций в отношениях, пара смогла сохранить нежность друг к другу. Артистка любит вспоминать их молодые годы и совместные путешествия.

"У нас именно в этих невероятных спорах всегда рождаются идеи, которые того стоят. На самом деле мы очень любим друг друга. У нас остались эти трогательные отношения", — рассказала Руслана.

О персоне: Руслана Лыжичко

Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

