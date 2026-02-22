'Ставка не сработала': в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

Несмотря на значительные ресурсы, России не удалось расшатать украинское общество изнутри и получить стратегическое преимущество, указали в ЦПД.

В СНБО заявили о громком провале Кремля в войне / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Основная ставка россиян на зимний период не сработала

Враг не смог сделать раскол внутри Украины

Страна-агрессор Россия тратит значительные ресурсы на информационные операции в Украине и за ее пределами

Основной целью российских атак на энергетическую инфраструктуру зимой была попытка вызвать полный блэкаут и одновременно информационно разжечь якобы "восстание украинцев". Однако эти планы потерпели неудачу и поставленных задач стране-агрессору России достичь не удалось. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что энергосистему удалось удержать благодаря сверхусилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров. Также, по его словам, не сработала попытка создать информационную иллюзию "революционных настроений": часть ботоферм блокировали, параллельно постоянно велась разъяснительная работа с населением. Люди эмоционально реагировали на сложную ситуацию, однако получали объяснения о реальном положении дел.

Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

"Это уже не первое подобное поражение россиян. Учитывая, что поддержка Украины в европейских обществах стабильна на протяжении многих лет, и даже в странах, где российская пропаганда особенно активна, а внутри Украины враг не смог породить раскол, на который они делали ставку еще с 2022 года (военные/политическая власть) - можно говорить, что россияне проигрывают информационную войну, на которую тратят миллиарды ежегодно", - отметил он.

Коваленко добавил, что несмотря на наличие у России ресурсов и инфраструктуры для информационного влияния, которые иногда могут создавать проблемы и влиять на отдельные решения против Украины, стратегического преимущества это ей не дает. По его словам, значительные финансовые затраты со стороны РФ не превращаются в долгосрочное преимущество.

"Наоборот, они проиграли нарратив о "преследовании в Украине верующих" на Западе, хотя и продолжают за него бороться, они проиграли тему похищения детей, проиграли историю об обвинениях Украины в нежелании мира, проиграли дискредитацию поддержки Украины в Европе, в конце концов выборы в Молдове они тоже проиграли. И еще немало других треков. Это все, напомню, при колоссальном преимуществе в ресурсах. Борьба продолжается", - подчеркивает глава ЦПД.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

