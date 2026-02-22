'Ставка не сработала': в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

О чем идет речь в материале:
Основной целью российских атак на энергетическую инфраструктуру зимой была попытка вызвать полный блэкаут и одновременно информационно разжечь якобы "восстание украинцев". Однако эти планы потерпели неудачу и поставленных задач стране-агрессору России достичь не удалось. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Он отметил, что энергосистему удалось удержать благодаря сверхусилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров. Также, по его словам, не сработала попытка создать информационную иллюзию "революционных настроений": часть ботоферм блокировали, параллельно постоянно велась разъяснительная работа с населением. Люди эмоционально реагировали на сложную ситуацию, однако получали объяснения о реальном положении дел.
"Это уже не первое подобное поражение россиян. Учитывая, что поддержка Украины в европейских обществах стабильна на протяжении многих лет, и даже в странах, где российская пропаганда особенно активна, а внутри Украины враг не смог породить раскол, на который они делали ставку еще с 2022 года (военные/политическая власть) - можно говорить, что россияне проигрывают информационную войну, на которую тратят миллиарды ежегодно", - отметил он.
Коваленко добавил, что несмотря на наличие у России ресурсов и инфраструктуры для информационного влияния, которые иногда могут создавать проблемы и влиять на отдельные решения против Украины, стратегического преимущества это ей не дает. По его словам, значительные финансовые затраты со стороны РФ не превращаются в долгосрочное преимущество.
"Наоборот, они проиграли нарратив о "преследовании в Украине верующих" на Западе, хотя и продолжают за него бороться, они проиграли тему похищения детей, проиграли историю об обвинениях Украины в нежелании мира, проиграли дискредитацию поддержки Украины в Европе, в конце концов выборы в Молдове они тоже проиграли. И еще немало других треков. Это все, напомню, при колоссальном преимуществе в ресурсах. Борьба продолжается", - подчеркивает глава ЦПД.
Как писал Главред, Украина способна перехватывать российские баллистические ракеты только с помощью систем Patriot и SAMP/T, однако комплексов Patriot и боеприпасов к ним пока недостаточно. В то же время существует еще один способ усилить защиту городов от ракетных ударов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Он отметил, что фактически единственным альтернативным, но чрезвычайно сложным в реализации решением является уничтожение пусковых установок противника.
"Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", - пояснил эксперт.
Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о готовности стать первым руководителем оборонного ведомства, который направит британских военных в Украину после подписания мирного соглашения. Он убежден, что 2026 год должен стать годом завершения этой изнурительной войны.
Стив Виткофф и Джаред Кушнер вынесли на обсуждение инициативы, которые потенциально могут открыть путь к встрече президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского лидера Владимира Путина.
Несмотря на сложную ситуацию на фронте, 2025 год принес Украине стратегически важный результат. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в конце года Россия начала терять больше военных, чем способна привлечь в армию.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
