Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

Юрий Берендий
22 февраля 2026, 16:19
243
Несмотря на значительные ресурсы, России не удалось расшатать украинское общество изнутри и получить стратегическое преимущество, указали в ЦПД.
'Ставка не сработала': в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне
В СНБО заявили о громком провале Кремля в войне / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области, Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

О чем идет речь в материале:

  • Основная ставка россиян на зимний период не сработала
  • Враг не смог сделать раскол внутри Украины
  • Страна-агрессор Россия тратит значительные ресурсы на информационные операции в Украине и за ее пределами

Основной целью российских атак на энергетическую инфраструктуру зимой была попытка вызвать полный блэкаут и одновременно информационно разжечь якобы "восстание украинцев". Однако эти планы потерпели неудачу и поставленных задач стране-агрессору России достичь не удалось. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что энергосистему удалось удержать благодаря сверхусилиям украинских энергетиков и поддержке международных партнеров. Также, по его словам, не сработала попытка создать информационную иллюзию "революционных настроений": часть ботоферм блокировали, параллельно постоянно велась разъяснительная работа с населением. Люди эмоционально реагировали на сложную ситуацию, однако получали объяснения о реальном положении дел.

видео дня
Атомная генерация Украины
Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

"Это уже не первое подобное поражение россиян. Учитывая, что поддержка Украины в европейских обществах стабильна на протяжении многих лет, и даже в странах, где российская пропаганда особенно активна, а внутри Украины враг не смог породить раскол, на который они делали ставку еще с 2022 года (военные/политическая власть) - можно говорить, что россияне проигрывают информационную войну, на которую тратят миллиарды ежегодно", - отметил он.

Коваленко добавил, что несмотря на наличие у России ресурсов и инфраструктуры для информационного влияния, которые иногда могут создавать проблемы и влиять на отдельные решения против Украины, стратегического преимущества это ей не дает. По его словам, значительные финансовые затраты со стороны РФ не превращаются в долгосрочное преимущество.

"Наоборот, они проиграли нарратив о "преследовании в Украине верующих" на Западе, хотя и продолжают за него бороться, они проиграли тему похищения детей, проиграли историю об обвинениях Украины в нежелании мира, проиграли дискредитацию поддержки Украины в Европе, в конце концов выборы в Молдове они тоже проиграли. И еще немало других треков. Это все, напомню, при колоссальном преимуществе в ресурсах. Борьба продолжается", - подчеркивает глава ЦПД.

Как обезопасить города Украины от обстрелов - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина способна перехватывать российские баллистические ракеты только с помощью систем Patriot и SAMP/T, однако комплексов Patriot и боеприпасов к ним пока недостаточно. В то же время существует еще один способ усилить защиту городов от ракетных ударов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что фактически единственным альтернативным, но чрезвычайно сложным в реализации решением является уничтожение пусковых установок противника.

"Кроме активной обороны, мы можем начать настоящую охоту на российские пусковые установки, чтобы уничтожать их на территории РФ. Это очень сложная задача: их трудно выследить, зафиксировать, сопровождать и уничтожать. Но если мы говорим о каком-то противодействии, то оно может быть только таким", - пояснил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о готовности стать первым руководителем оборонного ведомства, который направит британских военных в Украину после подписания мирного соглашения. Он убежден, что 2026 год должен стать годом завершения этой изнурительной войны.

Стив Виткофф и Джаред Кушнер вынесли на обсуждение инициативы, которые потенциально могут открыть путь к встрече президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского лидера Владимира Путина.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, 2025 год принес Украине стратегически важный результат. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в конце года Россия начала терять больше военных, чем способна привлечь в армию.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СНБО ракетный удар Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:19Война
Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

16:15Украина
Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

15:05Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогерши

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогерши

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Последние новости

16:47

Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

16:36

Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

16:19

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

16:19

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:15

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
15:42

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

15:05

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

14:46

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из КиеваВидео

Реклама
14:37

Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт

14:31

Женщина заложила взрывчатку в мусорные баки: свежие подробности теракта во ЛьвовеВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

13:53

Эксперты раскрыли гарантированный способ избавиться от живота после 60 лет

13:50

"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

13:43

"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

13:27

"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФФотоВидео

13:15

"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

12:54

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

12:51

Напряжение на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро в марте

12:24

Как вырастить цветы там, где ничего не растет: советы экспертов

Реклама
11:51

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

11:06

Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

11:01

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

11:01

Любовный гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по УкраинеФото

10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он былВидео

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

09:32

Отключение света в Украине — графики на 22 февраля (обновляется)

09:25

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:19

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

09:18

Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка

08:57

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

08:50

Зеленский скоро может встретиться с Путиным: Уиткофф назвал сроки

08:10

Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материаламнение

08:06

Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавшихВидео

07:14

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: первые последствия в Киеве и других регионахФото

06:14

Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегдаВидео

Реклама
06:10

В провале контрнаступления виноват Байденмнение

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять