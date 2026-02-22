Укр
Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороны

Юрий Берендий
22 февраля 2026, 17:05
40
Проблема с неравномерным нагревом батареи зимой часто имеет простое техническое объяснение, которое можно устранить самостоятельно без лишних затрат.
Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороны
Как сделать батарею более горячей - почему радиатор греет только сверху / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как спустить воздух из батареи
  • Почему радиатор не нагревается полностью
  • Как сделать батарею более горячей

Ситуация, когда радиатор греет только частично и оставляет комнату холодной, знакома многим, однако в большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно без вызова мастера. Эксперты проекта "Smart Fox" в видео на YouTube объяснили, почему батарея не нагревается полностью и как сделать ее более горячей буквально за несколько минут.

Главред выяснил, что делать с воздухом в радиаторе.

видео дня

Почему радиатор греет только сверху или снизу

Чаще всего владельцы замечают, что батарея нагревается только частично.

"Вы включили радиатор, но он не нагревается полностью. Он нагревается либо только в верхней части, либо только в нижней, либо где-то сбоку возле термостата", — говорится в видео.

По словам экспертов, причина обычно довольно проста и заключается в том, что в 95% случаев причиной является воздух в радиаторе, и "вы можете это исправить очень быстро и легко".

Смотрите видео о том, как открыть клапан батареи:

Именно воздух не дает горячей воде циркулировать должным образом.

"Именно это является причиной того, что он нагревается только частично, а большая часть радиатора остается холодной. Это происходит потому, что в местах, куда горячая вода просто не может добраться, она, очевидно, не может нагреться", - отмечают они.

Где искать клапан для спуска воздуха в батарее - почему батарея греет только сверху

Чтобы сделать батарею более горячей, нужно найти вентиляционный клапан.

"Со стороны, противоположной термостату радиатора, вы найдете этот клапан. Здесь есть небольшое отверстие".

Эксперты советуют обратить внимание на его положение:

"Со стороны, противоположной термостату радиатора, вы найдете этот клапан. Здесь есть небольшое отверстие. На некоторых радиаторах вы даже можете регулировать все устройство. Убедитесь, что оно направлено вниз. Это немного облегчит задачу. Первым шагом вам нужно повернуть термостат радиатора на максимальное значение. Если у вас есть доступ к главной системе отопления, выключите циркуляционный насос или само отопление. После этого подождите примерно 30 минут, чтобы вода перестала циркулировать и осталась в радиаторе", — указывают специалисты.

Если доступа нет — это не критично. В видео отмечается, что если доступа к главной системе отопления нет, то этот шаг можно пропустить.

Далее нужно подготовить емкость для воды.

"Конечно, выключить систему будет лучше, но если это невозможно, вы все равно сможете удалить большую часть воздуха из радиатора таким образом. Теперь возьмите чашку или миску и поднесите ее к вентиляционному клапану, который только что показали. Держите ее прямо под отверстием, а затем с помощью ключа для радиатора откройте клапан. Осторожно поверните его влево. Для некоторых клапанов можно также использовать отвертку. Когда вы его откроете, вы сразу заметите шипящий звук. Сначала вы заметите, что это на самом деле весь воздух, который выходит из радиатора. Именно это является причиной того, что он нагревается только частично, а большая часть радиатора остается холодной. Это происходит потому, что в местах, куда горячая вода просто не может добраться, она, очевидно, не может нагреться. Как только из клапана перестанет выходить воздух и вместо этого начнет вытекать вода, следует снова плотно закрыть клапан и осторожно протереть его тряпкой, чтобы удалить мелкие загрязнения или остатки", - добавляют в видео.

После этого, по словам специалистов, нужно снова запустить циркуляционный насос или систему отопления.

"После того, как вы снова включили радиатор, вы должны заметить, что он снова полностью нагрелся, поскольку вы смогли удалить из него весь воздух", - резюмировали в "Smart Fox".

Почему этот метод работает

Воздух блокирует циркуляцию горячей воды. Когда его выпускают через вентиляционный клапан, система снова работает на полную мощность.

По словам экспертов, это простая процедура, которая поможет сэкономить деньги на вызове мастера и вернуть тепло в дом буквально за две минуты активной работы.

Об источнике: YouTube канал "Smart Fox"

"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия, как сделать видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые являются чрезвычайно информативными и простыми в воспроизведении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отопление
