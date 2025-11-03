Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябре

Юрий Берендий
3 ноября 2025, 23:07
22
Эксперты объяснили, почему именно в ноябре стоит вылить моющее средство в канализацию, чтобы предотвратить засорение труб и неприятный запах.
Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябре
Как прочистить трубы моющим средством - как прочистить раковину за секунды / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

  • Как прочистить трубы моющим средством
  • Как убрать засор в раковине
  • Почему осенью забивается канализация

Осенняя влага и частые дожди создают серьезную нагрузку на канализационные системы, и именно сейчас сантехники советуют выполнить простую, но эффективную процедуру - вылить моющее средство для посуды в водосток, чтобы избежать засоров. Об этом говорится в материале издания Express.

Главред выяснил, как почистить стоки от жира.

видео дня

Почему стоит выливать моющее средство в канализацию осенью

Согласно рекомендациям экспертов компании Maintracts, осенью кухонные стоки часто забиваются жиром, остатками пищи и грязью, которые попадают во внешние канализационные трубы.

"Жир, масло и смазка (общеизвестные как FOG) являются одними из главных виновников засорения водостоков и внешних канализационных труб", - отмечают специалисты.

Смотрите видео секрета сантехников о том, как быстро прочистить трубы:

Когда горячий жир попадает в сток, он кажется безвредным, но после охлаждения твердеет, прилипает к стенкам труб и создает липкую массу.

"Со временем эта масса собирает другие отходы - остатки пищи, мыльный налет и грязь, образуя твердую, неподвижную пробку", - объясняют эксперты.

Как правильно использовать моющее средство для очистки труб - что делать если засорилась канализация

Сантехники советуют простое решение.

"Один из самых простых способов устранить засор внешней канализации, вызванный жиром, - это вылить в канализацию кипяток, смешанный с большим количеством моющего средства", - говорится в материале.

Горячая вода растапливает жир, а мыло помогает его расщепить.

"Делайте это медленно, чтобы тепло и моющее средство успели подействовать. Для достижения оптимального результата повторите процесс несколько раз", - добавляют в Maintracts.

При этом важно помнить: эту процедуру можно делать только для труб, соединенных с кухонной мойкой. Не стоит выливать моющее средство в водостоки для дождевой воды, ведь химические компоненты могут навредить природе.

Как не засорить канализацию снова

После очистки трубы важно предотвратить повторное загрязнение.

"Никогда не выливайте жир или масло в раковину. Перед мытьем вытирайте тарелки и кастрюли, чтобы уменьшить количество остатков, попадающих в канализацию", - советуют эксперты.

Также стоит:

  • использовать сита для раковин, чтобы задерживать твердые частицы;
  • установить жироуловитель, если часто готовите;
  • регулярно очищать водостоки от листьев, мусора и пыли.

"Держите водостоки и крышки канализации чистыми, чтобы предотвратить накопление поверхностной воды", - отмечают сантехники.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

канализация сантехника
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:45Война
Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцам

Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцам

21:15Война
Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

20:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Последние новости

23:41

Динамо повторило собственный антирекорд: что скрывает печальная статистика

23:19

"Больше не могу это скрывать": MamaRika рассказала горькую правду о себе

23:07

Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябреВидео

22:45

С четкими сроками службы: МО Украины анонсировало новые контракты для военных

22:41

Почему не стоит отжимать пакетик чая: объяснение, которое удивит даже любителей напитка

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
22:02

"Красные линии" соседства: что нельзя делать на участке без разрешения соседа

21:50

"Начало вылезать": мама 24-летней девушки Ступки восстала против их романа

21:44

"Дроны и ракеты по Рублевке": раскрыта истинная цель ударов Украины по Москве

21:36

Орбан готовит "энергетическое соглашение" для Трампа: в СМИ узнали, что оно предусматривает

Реклама
21:19

Вы сами притянете к себе беду: приметы, которые нельзя нарушать в праздник 4 ноября

21:15

Фламинго уже летят по россиянам - какой "реванш" готовит Кремль и чего ждать украинцамВидео

20:57

Россия нанесла удар по базе украинских войск - ГБР начало расследование

20:52

Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

20:32

Зачем замораживать хлеб: эксперт назвала неожиданные преимущества

20:04

"Фламинго", "Рута" и "Нептун" уже работают: Зеленский дал обещание до конца годаВидео

19:51

Света снова не будет: обновленный график отключений электричества на 4 ноября

19:45

Как подготовить сад к зиме: семь осенних ошибок, которые могут погубить растенияВидео

19:41

Многие делают ошибку: два хитрых правила, как стирать тюль

19:39

Дарвин бы удивился: почему успешные люди выбирают жизнь без детей

19:39

Украину накроет резкое похолодание: названы области, где будет бушевать мощный шторм

Реклама
19:31

Как прогреть салон авто за считанные минуты - помогут две "забытые" кнопкиВидео

19:25

"Даты определены": Зеленский заинтриговал заявлением о Купянске и ПокровскеВидео

19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасльмнение

19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

17:44

На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

17:27

Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

17:27

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

Реклама
16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять