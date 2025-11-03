Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябре

О чем идет речь в материале:
- Как прочистить трубы моющим средством
- Как убрать засор в раковине
- Почему осенью забивается канализация
Осенняя влага и частые дожди создают серьезную нагрузку на канализационные системы, и именно сейчас сантехники советуют выполнить простую, но эффективную процедуру - вылить моющее средство для посуды в водосток, чтобы избежать засоров. Об этом говорится в материале издания Express.
Главред выяснил, как почистить стоки от жира.
Почему стоит выливать моющее средство в канализацию осенью
Согласно рекомендациям экспертов компании Maintracts, осенью кухонные стоки часто забиваются жиром, остатками пищи и грязью, которые попадают во внешние канализационные трубы.
"Жир, масло и смазка (общеизвестные как FOG) являются одними из главных виновников засорения водостоков и внешних канализационных труб", - отмечают специалисты.
Когда горячий жир попадает в сток, он кажется безвредным, но после охлаждения твердеет, прилипает к стенкам труб и создает липкую массу.
"Со временем эта масса собирает другие отходы - остатки пищи, мыльный налет и грязь, образуя твердую, неподвижную пробку", - объясняют эксперты.
Как правильно использовать моющее средство для очистки труб - что делать если засорилась канализация
Сантехники советуют простое решение.
"Один из самых простых способов устранить засор внешней канализации, вызванный жиром, - это вылить в канализацию кипяток, смешанный с большим количеством моющего средства", - говорится в материале.
Горячая вода растапливает жир, а мыло помогает его расщепить.
"Делайте это медленно, чтобы тепло и моющее средство успели подействовать. Для достижения оптимального результата повторите процесс несколько раз", - добавляют в Maintracts.
При этом важно помнить: эту процедуру можно делать только для труб, соединенных с кухонной мойкой. Не стоит выливать моющее средство в водостоки для дождевой воды, ведь химические компоненты могут навредить природе.
Как не засорить канализацию снова
После очистки трубы важно предотвратить повторное загрязнение.
"Никогда не выливайте жир или масло в раковину. Перед мытьем вытирайте тарелки и кастрюли, чтобы уменьшить количество остатков, попадающих в канализацию", - советуют эксперты.
Также стоит:
- использовать сита для раковин, чтобы задерживать твердые частицы;
- установить жироуловитель, если часто готовите;
- регулярно очищать водостоки от листьев, мусора и пыли.
"Держите водостоки и крышки канализации чистыми, чтобы предотвратить накопление поверхностной воды", - отмечают сантехники.
