Эксперты призвали выливать средство для мытья посуды в канализацию в ноябре

Эксперты объяснили, почему именно в ноябре стоит вылить моющее средство в канализацию, чтобы предотвратить засорение труб и неприятный запах.

Осенняя влага и частые дожди создают серьезную нагрузку на канализационные системы, и именно сейчас сантехники советуют выполнить простую, но эффективную процедуру - вылить моющее средство для посуды в водосток, чтобы избежать засоров. Об этом говорится в материале издания Express.

Почему стоит выливать моющее средство в канализацию осенью

Согласно рекомендациям экспертов компании Maintracts, осенью кухонные стоки часто забиваются жиром, остатками пищи и грязью, которые попадают во внешние канализационные трубы.

"Жир, масло и смазка (общеизвестные как FOG) являются одними из главных виновников засорения водостоков и внешних канализационных труб", - отмечают специалисты.

Смотрите видео секрета сантехников о том, как быстро прочистить трубы:

Когда горячий жир попадает в сток, он кажется безвредным, но после охлаждения твердеет, прилипает к стенкам труб и создает липкую массу.

"Со временем эта масса собирает другие отходы - остатки пищи, мыльный налет и грязь, образуя твердую, неподвижную пробку", - объясняют эксперты.

Как правильно использовать моющее средство для очистки труб - что делать если засорилась канализация

Сантехники советуют простое решение.

"Один из самых простых способов устранить засор внешней канализации, вызванный жиром, - это вылить в канализацию кипяток, смешанный с большим количеством моющего средства", - говорится в материале.

Горячая вода растапливает жир, а мыло помогает его расщепить.

"Делайте это медленно, чтобы тепло и моющее средство успели подействовать. Для достижения оптимального результата повторите процесс несколько раз", - добавляют в Maintracts.

При этом важно помнить: эту процедуру можно делать только для труб, соединенных с кухонной мойкой. Не стоит выливать моющее средство в водостоки для дождевой воды, ведь химические компоненты могут навредить природе.

Как не засорить канализацию снова

После очистки трубы важно предотвратить повторное загрязнение.

"Никогда не выливайте жир или масло в раковину. Перед мытьем вытирайте тарелки и кастрюли, чтобы уменьшить количество остатков, попадающих в канализацию", - советуют эксперты.

Также стоит:

использовать сита для раковин, чтобы задерживать твердые частицы;

установить жироуловитель, если часто готовите;

регулярно очищать водостоки от листьев, мусора и пыли.

"Держите водостоки и крышки канализации чистыми, чтобы предотвратить накопление поверхностной воды", - отмечают сантехники.

