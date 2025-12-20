Простой трюк сработает за минуты: посуда сияет без дорогих чистящих средств

На помощь может прийти самый простой продукт, который есть практически в каждом доме.

Как быстро отмыть чашку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Следы от чая и кофе — одна из самых частых проблем с кружками и чашками

На помощь может прийти самый простой продукт, который есть в каждом доме

Следы от чая и кофе — одна из самых частых проблем с кружками и чашками. Напитки содержат вещества, которые со временем въедаются в поверхность и оставляют тёмный налёт, избавиться от которого бывает непросто.

Однако для этого вовсе не нужны специальные средства или агрессивная химия, пишет Express.

На помощь может прийти самый простой продукт, который есть практически в каждом доме, — обычная поваренная соль. Она действует как мягкий абразив и помогает быстро удалить налёт, не повреждая поверхность посуды.

Достаточно слегка намочить чашку, чтобы внутренняя поверхность стала влажной, затем равномерно распределить по пятнам небольшое количество соли. Аккуратно потрите загрязнённые участки пальцами или мягкой тканью — уже через несколько секунд налёт начнёт исчезать, а поверхность станет заметно светлее.

После этого кружку нужно тщательно ополоснуть водой, чтобы убрать остатки соли и избежать постороннего вкуса. Результат — чистая, словно новая, посуда.

Этот способ давно используют и профессиональные повара. Они советуют сначала сполоснуть чашку прохладной водой, затем посыпать солью внутреннюю часть и дать ей немного "поработать". После этого мягкими круговыми движениями нужно протереть проблемные зоны. Соль постепенно впитывает загрязнение и темнеет, а пятна полностью сходят без лишних усилий.

Эксперты дали совет, как отмыть посуду

Специалисты в области кулинарии поделились простым приёмом, который помогает вернуть посуде чистоту и аккуратный внешний вид. Ключевым средством в этом методе является обычная пищевая сода. Такой способ считается универсальным и подходит для посуды из нержавейки, алюминия, стекла, керамики и фарфора.

