Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

Эспрессо обладает более высокой антиоксидантной активностью.

Ученые рассказали, какой кофе полезнее / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Эспрессо в стандартной порции содержит больше кофеина и полифенолов, чем такое же количество черного кофе

В большой чашке черного кофе общее содержание кофеина и антиоксидантов выше, чем в эспрессо

Специалисты советуют взрослым не превышать 400 мг кофеина в день

Черный кофе и эспрессо остаются самыми популярными кофейными напитками в мире, однако их состав существенно отличается. Как сообщает Verywellhealth, в стандартной порции эспрессо (30 мл) содержится значительно больше кофеина и полифенолов, чем в таком же количестве черного кофе.

Исследование показало: антиоксидантная активность эспрессо вдвое выше, а его способность нейтрализовать свободные радикалы - сильнее. Впрочем, эксперты отмечают: сравнивать напитки следует не только по концентрации, но и по объему. Ведь черный кофе редко пьют в 30 мл - стандартная порция составляет около 240 мл. В такой чашке содержится примерно 96 мг кофеина, что превышает показатели эспрессо.

По данным исследования, в 30 мл черного кофе содержится лишь 12 мг кофеина и 20-40 мг полифенолов, тогда как эспрессо имеет 63 мг кофеина и 60-90 мг полифенолов.

Специалисты напоминают: большинство взрослых могут безопасно потреблять до 400 мг кофеина в день, а во время беременности рекомендуется не более 200 мг. Организм быстро усваивает кофеин в желудочно-кишечном тракте, и печень почти не участвует в его метаболизме.

Таким образом, эспрессо остается концентрированным "ударом" кофеина и антиоксидантов, тогда как черный кофе в большой порции обеспечивает большее общее содержание этих веществ.

Об источнике: Verywellhealth Verywell Health - это популярный американский онлайн-ресурс, специализирующийся на медицинской информации. Платформа публикует материалы о здоровье, уходе за собой, заболеваниях, лечении и профилактике. Контент создается медицинскими журналистами и проходит проверку сертифицированными врачами и специалистами. Сайт принадлежит медиакомпании Dotdash Meredith и считается одним из самых надежных потребительских ресурсов в сфере здравоохранения.

