Можно ли заваривать кофе дважды: стал известен неожиданный ответ

Кофейная гуща является ценным ресурсом для дома, сада и красоты, говорят эксперты.

Что происходит с кофе во время заваривания

Почему нельзя заваривать кофе дважды

Некоторые кофеманы пытаются "сэкономить" и используют кофейную гущу повторно, считая, что так можно получить еще одну чашку ароматного напитка. На самом же деле после первого заваривания большинство полезных и ароматических веществ уже изъяты, поэтому вторая попытка дает лишь слабый и горьковатый настой, сообщает Главред со ссылкой на издание Southern living.

Что происходит во время заваривания кофе?

Когда горячая вода попадает на молотый кофе, начинается процесс экстракции - растворения и извлечения полезных соединений из кофейных частиц.

Первые секунды в воду переходят летучие ароматические вещества, создающие неповторимый запах свежего кофе.

Далее экстрагируются органические кислоты, именно они отвечают за приятную кислинку и свежесть вкуса.

Затем выделяются сахара, масла, кофеин и другие соединения, которые добавляют насыщенности и легкой горчинки.

После этого в гуще остаются лишь волокна, жиры и небольшое количество кофеина. Именно поэтому при повторном заваривании напиток получается слабым, горьким и почти без запаха.

К тому же, оставленная при комнатной температуре гуща быстро окисляется, и в ней могут развиваться бактерии или плесень.

Стоит ли второй раз заваривать кофе?

Специалисты говорят однозначно: повторное заваривание не имеет смысла, напиток будет лишен аромата, а оставшиеся горькие дубильные вещества сделают его неприятным на вкус.

Если гуща постоит несколько часов, она может скиснуть или заплесневеть, так что пить такой кофе опасно.

​ Разновидности кофейных напитков / Инфографика: Главред

Как можно использовать кофейную гущу повторно?

Несмотря на то, что второй раз ее заваривать не стоит, кофейная гуща - настоящий многофункциональный материал. Она прекрасно подходит для бытовых и косметических целей:

Удобрение для растений. Кофейная гуща содержит кальций, магний, азот и калий, которые улучшают качество почвы и помогают удерживать влагу.

Кофейная гуща содержит кальций, магний, азот и калий, которые улучшают качество почвы и помогают удерживать влагу. Нейтрализатор запахов. Сухая гуща прекрасно впитывает неприятные запахи в холодильнике, обуви или салоне авто.

Сухая гуща прекрасно впитывает неприятные запахи в холодильнике, обуви или салоне авто. Очистка посуды. Благодаря своей зернистой структуре она действует как мягкий абразив и легко убирает жир (но не подходит для стекла или пластика).

Благодаря своей зернистой структуре она действует как мягкий абразив и легко убирает жир (но не подходит для стекла или пластика). Природный краситель. Можно красить ткани, бумагу или пасхальные яйца в теплый коричневый тон.

Можно красить ткани, бумагу или пасхальные яйца в теплый коричневый тон. Защита от вредителей. Кофейная гуща помогает отпугнуть слизней и насекомых в саду.

Кофейная гуща помогает отпугнуть слизней и насекомых в саду. Домашний скраб. Ее можно смешать с маслом или медом - и получите замечательный пилинг для тела.

Ее можно смешать с маслом или медом - и получите замечательный пилинг для тела. Разжигание огня. Высушенная гуща, смешанная с воском, может стать экологическим поджигателем.

Также эксперты рассказали, как проверить качество кофе в домашних условиях.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

