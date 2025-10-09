Можно ли заваривать кофе дважды: стал известен неожиданный ответ

Главное:
- Что происходит с кофе во время заваривания
- Почему нельзя заваривать кофе дважды
Некоторые кофеманы пытаются "сэкономить" и используют кофейную гущу повторно, считая, что так можно получить еще одну чашку ароматного напитка. На самом же деле после первого заваривания большинство полезных и ароматических веществ уже изъяты, поэтому вторая попытка дает лишь слабый и горьковатый настой, сообщает Главред со ссылкой на издание Southern living.
Что происходит во время заваривания кофе?
Когда горячая вода попадает на молотый кофе, начинается процесс экстракции - растворения и извлечения полезных соединений из кофейных частиц.
- Первые секунды в воду переходят летучие ароматические вещества, создающие неповторимый запах свежего кофе.
- Далее экстрагируются органические кислоты, именно они отвечают за приятную кислинку и свежесть вкуса.
- Затем выделяются сахара, масла, кофеин и другие соединения, которые добавляют насыщенности и легкой горчинки.
После этого в гуще остаются лишь волокна, жиры и небольшое количество кофеина. Именно поэтому при повторном заваривании напиток получается слабым, горьким и почти без запаха.
К тому же, оставленная при комнатной температуре гуща быстро окисляется, и в ней могут развиваться бактерии или плесень.
Стоит ли второй раз заваривать кофе?
Специалисты говорят однозначно: повторное заваривание не имеет смысла, напиток будет лишен аромата, а оставшиеся горькие дубильные вещества сделают его неприятным на вкус.
Если гуща постоит несколько часов, она может скиснуть или заплесневеть, так что пить такой кофе опасно.
Как можно использовать кофейную гущу повторно?
Несмотря на то, что второй раз ее заваривать не стоит, кофейная гуща - настоящий многофункциональный материал. Она прекрасно подходит для бытовых и косметических целей:
- Удобрение для растений. Кофейная гуща содержит кальций, магний, азот и калий, которые улучшают качество почвы и помогают удерживать влагу.
- Нейтрализатор запахов. Сухая гуща прекрасно впитывает неприятные запахи в холодильнике, обуви или салоне авто.
- Очистка посуды. Благодаря своей зернистой структуре она действует как мягкий абразив и легко убирает жир (но не подходит для стекла или пластика).
- Природный краситель. Можно красить ткани, бумагу или пасхальные яйца в теплый коричневый тон.
- Защита от вредителей. Кофейная гуща помогает отпугнуть слизней и насекомых в саду.
- Домашний скраб. Ее можно смешать с маслом или медом - и получите замечательный пилинг для тела.
- Разжигание огня. Высушенная гуща, смешанная с воском, может стать экологическим поджигателем.
Также эксперты рассказали, как проверить качество кофе в домашних условиях.
Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
