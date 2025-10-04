Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

Нарушение запрета влечет за собой административную ответственность и штраф.

Вкратце:

Вводится запрет на вылов форели в связи с ее нерестом

Ограничения будут действовать с 10 октября 2025 года по 1 марта 2026 года

В Украине временно запретят ловить форель во время периода ее нереста. Ограничения начнут действовать с 10 октября, и рыбакам, которые будут нарушать этот запрет, будут грозить штрафы. Как сообщил Закарпатский рыбоохранный патруль в Facebook, запрет касается горных рек области.

Период нереста продлится с 10 октября 2025 года до 1 марта 2026 года. В это время вылов форели из водоемов категорически запрещен.

"Нерест является одним из самых уязвимых периодов в жизни форели. Для откладывания икры рыба выбирает чистые участки с галечным или каменистым дном, где течение обеспечивает достаточный уровень кислорода. Цель запрета - создание благоприятных условий для естественного воспроизводства популяции", - говорится в сообщении.

Какая пресноводная рыба водится в Украине / Главред - инфографика

Нарушение этих правил считается административным правонарушением.

За незаконный вылов ручьевой форели предусмотрен штраф, а также компенсация ущерба в размере 7 225 гривен за каждую пойманную рыбу.

Какая рыба водится в украинских водоемах - детали

