Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

Даяна Швец
4 октября 2025, 22:29
18
Нарушение запрета влечет за собой административную ответственность и штраф.
рыбалка, штраф
За что штрафуют рыбаков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Вводится запрет на вылов форели в связи с ее нерестом
  • Ограничения будут действовать с 10 октября 2025 года по 1 марта 2026 года

В Украине временно запретят ловить форель во время периода ее нереста. Ограничения начнут действовать с 10 октября, и рыбакам, которые будут нарушать этот запрет, будут грозить штрафы. Как сообщил Закарпатский рыбоохранный патруль в Facebook, запрет касается горных рек области.

Период нереста продлится с 10 октября 2025 года до 1 марта 2026 года. В это время вылов форели из водоемов категорически запрещен.

видео дня

"Нерест является одним из самых уязвимых периодов в жизни форели. Для откладывания икры рыба выбирает чистые участки с галечным или каменистым дном, где течение обеспечивает достаточный уровень кислорода. Цель запрета - создание благоприятных условий для естественного воспроизводства популяции", - говорится в сообщении.

Какая пресноводная рыба водится в Украине
Какая пресноводная рыба водится в Украине / Главред - инфографика

Нарушение этих правил считается административным правонарушением.

За незаконный вылов ручьевой форели предусмотрен штраф, а также компенсация ущерба в размере 7 225 гривен за каждую пойманную рыбу.

Какая рыба водится в украинских водоемах - детали

Главред рассказывал ранее историю о рыбаке из Винницы, который похвастался внушительным уловом: ему удалось поймать действительно крупную щуку, весившую почти четыре килограмма.

Однако, похоже, больше всего повезло рыбаку на Киевщине. На озере Картар, расположенном в Володарском районе, он вытащил редкий вид рыбы - черного амура. Стоит отметить, что эта рыба занесена в Красную книгу Украины.

Кроме того, недавно еще один украинский рыбак показал свой редкий трофей: он поймал марену обыкновенную, которую также называют усачом. Как и черный амур, этот вид рыб внесен в Красную книгу.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф штрафы новости Украины рыбалка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

22:46Украина
В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмом

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмом

20:35Мир
ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

"Живите с этим": беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Последние новости

22:46

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

22:29

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
20:36

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

20:35

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмомВидео

20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

Реклама
19:57

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

19:10

Как два главных маршрута российской нефти оказались под серьезным давлениеммнение

19:01

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

18:59

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

18:57

Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские городаВидео

18:41

Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

18:11

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

17:57

Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФВидео

17:24

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в ШосткеФото

17:15

Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

Реклама
16:48

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:44

Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

16:34

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

16:33

Партийное строительство Украины – как менялся политический ландшафт актуально

16:09

Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

16:07

Оказывается, в Украине есть несколько своих Кавказов: географы сделали открытие

16:03

Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в домеВидео

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

13:56

Можно без опаски собирать в лесу: топ-15 грибов без ядовитых двойников

13:39

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

13:33

"Так сладко": экс-жена Комарова сделала романтичный намек из города любвиВидео

13:27

Секрет раскрыт: нужно ли срезать маленькие резиновые "усики" с новых шинВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

12:29

Взрывы и десятки "прилетов": РФ ударила по Украине баллистикой и дронами

12:28

Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивитВидео

Реклама
12:28

Около 30 пострадавших: россияне ударили по пассажирскому поезду на Сумщине

12:25

"Мама в 47": известная украинская ведущая показала новорожденного первенца

11:57

Китай помогает РФ наводить по спутнику ракетные удары по Украине – СВР

11:57

Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет

11:53

НАТО скупает танки на случай войны с Россией, но есть один нюанс - СМИ

11:43

Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

11:40

Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядитВидео

11:33

Один кусочек — и печень не спасти: шесть главных правил "тихой охоты"Видео

11:17

Принц Уильям сделал неожиданный запрет своим детям: "Очень строго следим"

10:59

Зарплата учителей может вырасти на 50%: нардеп сказал, когда ждать повышений

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять