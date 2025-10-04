Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

Вкратце:
- Вводится запрет на вылов форели в связи с ее нерестом
- Ограничения будут действовать с 10 октября 2025 года по 1 марта 2026 года
В Украине временно запретят ловить форель во время периода ее нереста. Ограничения начнут действовать с 10 октября, и рыбакам, которые будут нарушать этот запрет, будут грозить штрафы. Как сообщил Закарпатский рыбоохранный патруль в Facebook, запрет касается горных рек области.
Период нереста продлится с 10 октября 2025 года до 1 марта 2026 года. В это время вылов форели из водоемов категорически запрещен.
"Нерест является одним из самых уязвимых периодов в жизни форели. Для откладывания икры рыба выбирает чистые участки с галечным или каменистым дном, где течение обеспечивает достаточный уровень кислорода. Цель запрета - создание благоприятных условий для естественного воспроизводства популяции", - говорится в сообщении.
Нарушение этих правил считается административным правонарушением.
За незаконный вылов ручьевой форели предусмотрен штраф, а также компенсация ущерба в размере 7 225 гривен за каждую пойманную рыбу.
Какая рыба водится в украинских водоемах - детали
Главред рассказывал ранее историю о рыбаке из Винницы, который похвастался внушительным уловом: ему удалось поймать действительно крупную щуку, весившую почти четыре килограмма.
Однако, похоже, больше всего повезло рыбаку на Киевщине. На озере Картар, расположенном в Володарском районе, он вытащил редкий вид рыбы - черного амура. Стоит отметить, что эта рыба занесена в Красную книгу Украины.
Кроме того, недавно еще один украинский рыбак показал свой редкий трофей: он поймал марену обыкновенную, которую также называют усачом. Как и черный амур, этот вид рыб внесен в Красную книгу.
