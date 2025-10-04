Оказывается, в Украине есть несколько своих Кавказов: географы сделали открытие

Главное:
- В Украине существует не один населенный пункт с названием Кавказ
- Они найдены в Николаевской, Киевской и Донецкой областях
Оказывается, что Кавказ - это не только горный регион между Черным и Каспийским морями. В Украине тоже есть свои "Кавказы", и не один, а целых три. Как выяснил Телеграф, на карте Украины можно найти три населенных пункта с таким же названием.
Кавказ в Николаевской области
Село Кавказ в Николаевской области небольшое, но имеет все удобства: и газ, и асфальтированную дорогу. До начала полномасштабной войны здесь проживало более двух сотен жителей: украинцы, белорусы и русские. История населенного пункта насчитывает несколько веков. Относительно происхождения названия существует несколько версий: одни считают, что село назвали в честь местного пруда "Кавказский", другие, что название появилось после Кавказской войны XIX века (1817-1864 гг.).
В прошлом село было довольно зажиточным. Во время Голодомора здесь почти не было смертей от голода, ведь людей поддерживал колхоз из соседнего села, где раздавали еду. После Второй мировой в Кавказе насчитывалось около 150 домов. Именно отсюда происходит украинский скульптор Петр Кравченко. Впоследствии, однако, село начало приходить в упадок. Местный колхоз "Прометей" стал известным из-за скандалов, связанных с жестоким обращением с животными, а из-за политических конфликтов пришли в упадок школа и спортивная жизнь общины.
Кавказ в Киевской области
Еще одно село с таким названием расположено на Киевщине, в Бориспольском районе. По количеству жителей оно немного больше, чем николаевский тезка, более 400 человек. По переписи 2001 года, 99% жителей были украинцами, также здесь проживали несколько русских и армян. Село известно своим урочищем "Кавказ" и тем, что граничит с ландшафтным заказником "Столбчатые пейзажи". 2023 году даже поднимали вопрос о возможном переименовании этого населенного пункта.
Новый Кавказ в Донецкой области
В Донецкой области также есть свой Кавказ, а точнее, Новый Кавказ. Это небольшое село, где до войны проживало чуть больше ста человек. Оно расположено почти на границе с Харьковщиной, а до линии фронта около 40 километров.
