В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

Главное:
- Чем особенна буковинская овчарка
- Какие "плюсы" и "минусы" украинской породы
В начале ХХ века на Буковине была создана новая порода собак - буковинская овчарка. Ее главной задачей стало охранять отары и хозяйственные дворы от хищников и незваных гостей, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.
Эта собака имеет густую двойную шерсть с плотным подшерстком, что позволяет ей комфортно жить даже в суровых условиях Карпат.
Характеристика породы буковинской овчарки
Самцы буковинской овчарки достигают 65-70 см в холке, суки немного ниже - 60-65 см. Вес варьируется от 45 до 60 кг. Основной окрас - бело-серый с черными пятнами. Особенностью породы является темная "шапка" на голове и желтовато-коричневые отметины возле глаз.
Породу получили путем скрещивания местных горных собак с немецкими и восточноевропейскими овчарками, а также большими сторожевыми породами. В результате появилась крепкая и выносливая собака, способная к обучению, которая сочетает преданность хозяину с дружеским отношением к семье.
Сильные и слабые стороны буковинской овчарки
К плюсам относят выносливость, высокие охранные способности, легкость в дрессуре и преданность.
Однако эта порода требует достаточно пространства и ежедневных физических нагрузок. Иногда овчарка может проявлять упрямство и пытаться установить лидерство.
Также кинологи рассказали, какую породу собаки труднее всего дрессировать.
Больше интересных новостей:
- Воруют энергию и благосостояние: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды
- Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки
- Саранча покажется "цветочками": Украину массово атакуют пауки, какова причина
Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред