В ХХ веке на Буковине создали собственную породу собак: чем они особенные

Эта дружелюбная и красивая порода была создана как сильный, выносливый и умный охранник.

В начале ХХ века на Буковине была создана новая порода собак - буковинская овчарка. Ее главной задачей стало охранять отары и хозяйственные дворы от хищников и незваных гостей, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

Эта собака имеет густую двойную шерсть с плотным подшерстком, что позволяет ей комфортно жить даже в суровых условиях Карпат.

Характеристика породы буковинской овчарки

Самцы буковинской овчарки достигают 65-70 см в холке, суки немного ниже - 60-65 см. Вес варьируется от 45 до 60 кг. Основной окрас - бело-серый с черными пятнами. Особенностью породы является темная "шапка" на голове и желтовато-коричневые отметины возле глаз.

Буковинская овчарка / фото: Википедия

Породу получили путем скрещивания местных горных собак с немецкими и восточноевропейскими овчарками, а также большими сторожевыми породами. В результате появилась крепкая и выносливая собака, способная к обучению, которая сочетает преданность хозяину с дружеским отношением к семье.

Сильные и слабые стороны буковинской овчарки

К плюсам относят выносливость, высокие охранные способности, легкость в дрессуре и преданность.

Однако эта порода требует достаточно пространства и ежедневных физических нагрузок. Иногда овчарка может проявлять упрямство и пытаться установить лидерство.

