Воруют энергию и благополучие: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды

К примеру, подаренные с плохими намерениями или с завистью ювелирные изделия не принесут ничего, кроме негатива, даже если они ценные.

Украшения, которые воруют энергию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Эксперты назвали украшения, которые несут несчастье

Пять ювелирных изделий, притягивающих беды

Ювелирные изделия, на первый взгляд, не более, чем красивый аксессуар. Однако на самом деле некоторые украшения могут навлечь беду в дом и притянуть негативную энергетику. Эксперты РадиоТрек перечислили вещи, которые могут навлечь беду.

Найденные украшения

Ювелирные изделия, которые нашли случайно, считаются носителями плохой энергии. Ведь человек, который потерял драгоценность, оставил на ней след своих эмоций: боль, разочарование и грусть. Носить такие вещи не советуют. Если удалось найти владельца, то лучше верните ему. В случае, когда хозяина найти невозможно, украшение лучше переплавить или продать.

Похищенные украшения

Согласно древним верованиям, украденные ювелирные изделия никогда не принесут добра новому владельцу. Если же у человека украли украшение, то считалось, что вместе с ним вор забрал на себя весь негатив и болезни владельца.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Украшения с искусственными камнями

Наши предки верили, что золото и поддельные камни - неудачная комбинация. Натуральные минералы несут в себе силу природы и могут "делиться" ею с хозяином. А вот искусственные камни, наоборот, вытягивают из человека здоровье и положительную энергию.

Изделия из ломбарда

Вещи, которые попадают в ломбард, редко имеют хорошую историю. Часто это украшения, которые люди вынуждены отдавать из-за финансовых трудностей или же полученные нечестным путем. Поэтому такие изделия несут в себе отпечаток бедности, болезней и неудач.

Подарки от недоброжелателей

Украшение может приносить радость только тогда, когда оно подарено с теплыми намерениями. Если же ювелирное изделие дарит человек, который вам завидует или постоянно конфликтует с вами, то такая вещь способна принести только проблемы и негатив в жизнь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину.

