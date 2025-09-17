Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Воруют энергию и благополучие: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды

Даяна Швец
17 сентября 2025, 12:11
67
К примеру, подаренные с плохими намерениями или с завистью ювелирные изделия не принесут ничего, кроме негатива, даже если они ценные.
украшение
Украшения, которые воруют энергию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Эксперты назвали украшения, которые несут несчастье
  • Пять ювелирных изделий, притягивающих беды

Ювелирные изделия, на первый взгляд, не более, чем красивый аксессуар. Однако на самом деле некоторые украшения могут навлечь беду в дом и притянуть негативную энергетику. Эксперты РадиоТрек перечислили вещи, которые могут навлечь беду.

Найденные украшения

Ювелирные изделия, которые нашли случайно, считаются носителями плохой энергии. Ведь человек, который потерял драгоценность, оставил на ней след своих эмоций: боль, разочарование и грусть. Носить такие вещи не советуют. Если удалось найти владельца, то лучше верните ему. В случае, когда хозяина найти невозможно, украшение лучше переплавить или продать.

видео дня

Похищенные украшения

Согласно древним верованиям, украденные ювелирные изделия никогда не принесут добра новому владельцу. Если же у человека украли украшение, то считалось, что вместе с ним вор забрал на себя весь негатив и болезни владельца.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде
Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Украшения с искусственными камнями

Наши предки верили, что золото и поддельные камни - неудачная комбинация. Натуральные минералы несут в себе силу природы и могут "делиться" ею с хозяином. А вот искусственные камни, наоборот, вытягивают из человека здоровье и положительную энергию.

Изделия из ломбарда

Вещи, которые попадают в ломбард, редко имеют хорошую историю. Часто это украшения, которые люди вынуждены отдавать из-за финансовых трудностей или же полученные нечестным путем. Поэтому такие изделия несут в себе отпечаток бедности, болезней и неудач.

Подарки от недоброжелателей

Украшение может приносить радость только тогда, когда оно подарено с теплыми намерениями. Если же ювелирное изделие дарит человек, который вам завидует или постоянно конфликтует с вами, то такая вещь способна принести только проблемы и негатив в жизнь.

Другие интересные новости о приметах

Напомним, Главред рассказывал, о чем свидетельствуют приметы о ноябре, первом снеге и звездопаде. Даже сегодня многие садоводы и огородники продолжают использовать эти методы. Наблюдая за осенней погодой, они пытаются спрогнозировать, насколько удачным будет будущий дачный сезон.

Также рассказывались народные приметы о мистическом металле - почему темнеет серебро. Издавна наши предки считали, что оно защищает от зла, но при этом впитывает весь негатив.

Кроме этого, рассказывалось, какие вещи из секонд-хенда "высасывают" деньги из дома. Старые, поврежденные или изношенные вещи могут негативно влиять на энергетику и благосостояние. Даже обычные предметы быта, если они в плохом состоянии, могут нарушать атмосферу в доме.

Больше новостей о приметах:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы ювелирка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:32Синоптик
РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:28Украина
Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

13:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Последние новости

13:32

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:28

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:27

На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Тримайся, братику"

13:21

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену СулейманаВидео

13:15

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
13:10

Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки

12:45

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

12:43

София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

12:42

От мышей не останется и следа: простое средство заставит вредителей бежатьВидео

Реклама
12:28

После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

12:25

Рыба, от которой бегут даже коты: как правильно есть сюрстрёммингВидео

12:24

Россия готовит новое наступление: эксперт раскрыл главное направление удара

12:11

Воруют энергию и благополучие: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды

11:56

Речь не только о Запорожской станции: МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины

11:50

В одной области Украины объявили принудительную эвакуацию: кому нужно уехать

11:50

В Донецке прогремела серия мощных взрывов: вероятно, прилетело по оккупантамВидео

11:37

"Должен маме ответить": Кошевой рассекретил особые отношения Зеленского

11:17

"Становится тревожно": россияне по всей стране жалуются на бешеные цены на бензин

11:11

Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара

11:06

НАТО сразу напряглось после атаки РФ на Польшу: почему с Украиной это не работаетВидео

Реклама
10:57

Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

10:47

Четыре знака зодиака, скорее всего, предадут ваше доверие в отношениях

10:47

Более 50 поездов опаздывают - известна цель и последствия удара РФ по железной дороге

10:28

"Кривит душой": Пугачева скрыла важную деталь об отношениях с Киркоровым

10:26

Украинцы взбунтовались: песика Мишу не пустили в метро во время тревогиФото

10:15

В Украине существует давняя традиция, о которой все забыли: в чем ее особенностьВидео

10:13

Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину

10:07

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак: ответ военного

10:05

РФ потеряла до 15% личного состава: как изменилась ситуация на Харьковщине

09:24

Гибридная война в Европе: Жирохов сказал, в какую страну может вторгнуться РФ

08:53

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабженияФото

08:50

"Третировали мою мать и угрожали": Басков пробил дно заявлениями о войне

08:31

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Под угрозой вся военная логистика: партизаны устроили диверсию под Екатеринбургом

07:24

Российские дроны атаковали Харьковщину: ранены два человека, есть разрушения

07:10

Только самые внимательные найдут кота за 9 секунд: лучшее упражнение на внимательность

06:49

Армия РФ атаковала железную дорогу в Украине: задерживаются поезда

06:10

Битва за Европу и бюджет Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бегуном за 63 секунды

Реклама
05:23

Как сварить горох за 10 минут: секрет быстрого приготовления

04:56

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

04:35

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

04:09

Как изменилась Украина после более трех лет плена - журналист раскрыл правду

03:29

Без плесени и лишних затрат: как быстро высушить бельё осенью

03:05

"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

01:54

"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

01:30

Бывшая жена Юрия Никитина заговорила о новых отношениях: "Есть шанс попасть"

01:00

Тайны советской моды: как женщины создавали уникальные образы вопреки дефициту

16 сентября, вторник
23:57

"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять